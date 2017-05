La ‘Dieta de Maduro’, Millones de Venezolanos Buscan Comida en la Basura

¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! “Antes de estas cosas yo estaba gorda, mis hijos estaban gordos, él me pesaba casi 19 kilos, casi los 20, y él es morocho con ella”, dijo una ciudadana venezolana.

Lejos están los días de una Venezuela como ejemplo de prosperidad para el continente. De un país que producía lo suficiente para su gente y para exportar.

Hoy, en Venezuela la gente se debate entre vivir con hambre o morir de ella.

A Carlos, empleado postal jubilado, le cuesta trabajo reconocerse al espejo. Hace dos años pesaba 90 kilogramos, hoy 58.

“La dieta de Maduro es esa que estamos pasando hambre, la dieta de Maduro es que no hay comida, la dieta de Maduro es que aquí no hay manera de sobrevivir, uno dice vamos a sobrevivir y no hay, esa es la dieta de Maduro”, dijo.

30 kilogramos, un refrigerador vacío y una comida al día en lugar de 3, es lo que separa al pasado del presente.

“Naciones Unidas, dice textualmente que pobreza extrema son 2 dólares y nosotros aquí escasamente estamos cobrando un cuarto de dólar diario”, señaló el jubilado Blanco.

3.9 % de la población se ha visto afectada por la desnutrición, 9.6 millones de venezolanos solo pueden alimentarse dos veces al día y 72.7 % de los venezolanos bajaron de peso en 2016.

La basura se ha convertido en una fuente de comida para 3 millones de venezolanos.

“Comer de la basura, rebuscarme, en pocas palabras, mendigar a las personas que tienen, que le den algo a mis hijos, por lo mínimo que coman ellos”, narró Karla.

Los más afortunados se forman por horas para conseguir un poco de arroz. Con suerte atún y lentejas.

“Estos productos comprados en la República de México, verdad y trae productos de primera necesidad como el arroz, el atún, lentejas”, señaló Aída de Pinera.

Pero para otros, conseguir comida no significa sobrevivir.

“Aquí con cualquier enfermedad, con una enfermedad sencilla o una simple infección se puede convertir en una tragedia porque no tenemos medicinas, no tenemos nada”, afirmó Mildred Varela, paciente con cáncer.

Mildred Varela tiene cáncer de mama que fue detectado a tiempo, pero no en el momento adecuado. En esta Venezuela puede morir pronto porque hay ninguno de los medicamentos que necesita.

“No hay filtros para colocar los quimios, no hay medicamentos, entonces el paciente aparte del estrés que tiene de la enfermedad, también el estrés que no consigue el medicamento”, afirmó Inés Carballo, secretaria de la Fundación Pacientes Oncológicos Impacientes.

“Dios sabe cuánto puedo vivir, lo que sí él sabe es que yo quiero vivir, yo quiero morir de vieja en mi país, como lo he dicho en otras oportunidades. Tengo la esperanza que podemos tener un país mejor y poder abrazarnos como venezolanos”, reiteró Mildred.

Ésta es la cara más dura de una crisis política, convertida en una humanitaria la que tiene rostros, nombres y apellidos. La de millones de venezolanos que luchan cada día por tener algo qué comer.