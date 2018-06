La Femexfut Pide en Redes Sociales a Fanáticos que no Griten “Puto” en Rusia

A través de sus redes sociales, la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) alentó a los aficionados mexicanos que viajarán a Rusia a no gritar “puto” durante los partidos de la Selección nacional.

Este grito no te hace más mexicano.

En Rusia, demostremos que somos una gran afición. 🙌🏼 🇲🇽#NadaNosDetiene pic.twitter.com/AlbyW4gXwC — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 7, 2018

El grito de “¡eehhh, puto!”, que se ha generalizado en los partidos del futbol mexicano, pero sobre todo en los encuentros del equipo Tricolor, ha ocasionado que la FIFA multe a la Femexfut, ya que considera la exclamación como una expresión homofóbica.

Los federativos se han rehusado a pagar las multas porque defienden el grito con el argumento de que es parte del folclor mexicano y que no contiene carga alguna homofóbica.

Asimismo, en la guía del viajero que está disponible para los aficionados se pidió a los fanáticos abstenerse de hacerlo, pues en Rusia las agresiones a la dignidad sexual se castigan con cárcel.

“Durante los partidos no grites ni insultes a los jugadores, no utilices palabras altisonantes. Te pedimos que No grites ‘PUTO’ durante los encuentros”.

A pesar de que desde hace meses la Femexfut ha tratado de persuadir a los aficionados de que ya no griten “puto”, las peticiones han sido ignoradas y reiteradamente se escucha en los partidos, incluso en los de la Liga Femenil.