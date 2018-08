La Michoacana Edna Díaz, al Salón de la Fama Deportivo de la UVM

Ciudad de México, a 29 de agosto del 2018.- La tarde de este miércoles, la Universidad del Valle de México (UVM) reconoció la trayectoria de cuatro ex atletas, entre los que destacan la michoacana Edna Díaz Acevedo, quien por su desempeño en Tae kwon Do ingresó al Salón de la Fama del Deporte de dicha institución educativa.

Durante la ceremonia realizada en el campus San Rafael, se reconoció también a las y los medallistas que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla Colombia 2018, y al igual que Edna Díaz, ingresaron al salón de la fama Juan José Serrano, de Tiro con Arco; Vanessa Zambotti, de Judo y Nataly Michel Silva, de Esgrima, graduado y graduadas de esa institución.

El Gobierno del Estado de Michoacán reconoce el talento y dedicación de Díaz Acevedo quien, además de ser una excelente deportista cuyo desempeño sirve de ejemplo para la niñez y juventud michoacanas, supo llevar a buen puerto la dirección de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte para apoyar a las y los atletas de la entidad.

Asimismo, reitera su compromiso de continuar el trabajo coordinado con todos los sectores sociales y niveles de gobierno, para seguir brindando las condiciones deportivas en infraestructura, apoyo a las y los deportistas de alto rendimiento, y la creación de Academias Deportivas para la recuperación del tejido social.

Edna Díaz, campeona mundial

La ex atleta de alto rendimiento de Tae Kwon Do, Edna Díaz Acevedo, fue Campeona Mundial en España en el 2005 en esta disciplina, pero su trayecto deportivo comenzó a la edad de seis años, cuando practicaba diferentes deportes como gimnasia artística, natación, atletismo y basquetbol, hasta encontrar su pasión en el Tae Kwon Do.

Fue preseleccionada nacional de Basquetbol y seleccionada nacional juvenil de Tae Kwon Do; como seleccionada junior participó en el Abierto internacional de Canadá, donde obtuvo el primer lugar; en el Abierto Internacional de Estados Unidos, donde también se alzó con la primera posición, y en el Campeonato Mundial Juvenil, en la Isla de Creta, Grecia.

Entre sus logros se encuentran: Campeona Mundial en el Campeonato Mundial de Tae Kwon Do de Madrid, España en 2005; ganadora del 5to lugar en la Universiada Mundial de Izmir, Turquía en ese mismo año; Campeona Iberoamericana en Querétaro 2006; Campeona Centroamericana en Cartagena, Colombia, también en 2006; ganadora del 5to lugar en el Test Olímpico de Beijing, China en 2008, y el tercer lugar en el Campeonato Panamericano de Nuevo León en 2010.

Es importante mencionar que Díaz Acevedo fue becada por la Universidad del Valle de México, donde concluyó la Licenciatura en Psicología, y una Maestría en Gestión y Dirección de Entidades Deportivas.