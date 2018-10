La Nueva Novia de Chicharito Hernández

Javier Chicharito Hernández está cada vez más enamorado de su nueva novia , la modelo australiana Sarah Kohan con quien se ha dejado ver desde hace un par de meses.

El jugador no ha confirmado el noviazgo con Sarah sin embargo parece que no es necesario, pues la joven de nuevo ha publicado una foto de ellos juntos en una alberca, dándose un beso y acariciándose apasionadamente. La modelo sólo escribió: “Home to you!” (¡En casa para ti!)

Sarah tomó la iniciativa de difundir su romance el pasado 9 de octubre con una foto en su Instagram en la que le decía que cada día con él es una aventura entre otras cosas, en inglés, para terminar con la frase “Te amo mucho mucho mucho…” en español.

Aunque los rumores de que estaban juntos surgieron en agosto cuando ambos estaban de vacaciones en Mykonos, Grecia. Publicaron fotos de ellos por separado, pero la gente empezó a especular porque se las hicieron en el mismo lugar.

Después de su romance de menos de un año con la actriz española Andrea Duro, el Chicharitoencontró el amor en poco más de un par de meses y, como siempre pasa con cada una de sus novias, se ve profundamente enamorado.