La Pgr, “La Casa de Campaña Alterna del Pri”: Ricardo Anaya

El candidato de la coalición “Por México al Frente, Ricardo Anaya, afirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) se convirtió “en una casa de campaña alterna del PRI” al ser utilizada por el gobierno de Enrique Peña Nieto con fines políticos para afectar su campaña.

Durante la 81 Convención Bancaria realizada en Acapulco y convertida en pasarela de candidatos a la presidencia de la República, Anaya dijo que la PGR debe transitar a una Fiscalía General Independiente para que se deje de utilizar con fines políticos como se hace actualmente.

“En México la PGR se convirtió en una casa de campaña alterna del PRI, si acudes a una oficina pública a preguntar qué es lo que hace falta revisar para poderte defender ante acusaciones, lo que hacen ellos es grabarte y decir que tu abogado dijo una leperada”, reprochó.

Y explicó así por qué se le acusa de lavado de dinero:

“Esto le puede suceder a cualquiera, si hoy vendes un inmueble, ahora resulta que tienes la obligación de investigar previamente a la persona a la que le vendiste.

“En ningún país civilizado, se pide eso porque se supone que las escrituras dicen que el que compra declara bajo protesta que los recursos son de procedencia lícita, pero resulta que en México no sucede esto y al ir a aclarar la situación, la PGR mejor te graba”.

Ante los banqueros Anaya prometió que, en caso de ganar la elección presidencial, buscará reformar el artículo 102 de la Constitución para que exista una fiscalía independiente.

“Queremos una fiscalía autónoma, pero necesitamos los votos de los diputados que a veces dicen que están a favor, pero no votan”, apuntó.

El candidato de la alianza PAN, PRD, MC consideró “un error” desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y fusionarla con la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Esto lo que provocó fue politizar la seguridad pública, se lo pueden preguntar a cualquier gobernador, ¿qué necesitas para tener seguridad pública? hablar primero con Segob.

“No ha funcionado este modelo de tener seguridad pública dentro de Segob”, recalcó.

Ya centrado en el ámbito financiero, Ricardo Anaya dijo a los banqueros que dentro de sus propuestas económicas no está considerado hacer cambios significativos en la estructura fiscal actual.

“No me gustó la reforma fiscal del 2013, de hecho, voté en contra de ella, pero lo que piden los inversionistas es certeza. Nadie está pidiendo no pagar impuestos, sino que haya certeza y que no se cambien las reglas cada seis años”.

Respecto de los posibles impactos de la reforma fiscal de Estados Unidos que pondrían en desventaja a México en materia competitiva, coincidió con el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, en que hay que esperar a evaluar los efectos.

“Es muy temprano para saber si los cambios fiscales de EU pueden afectar o beneficiar a México. Hay gente que diría que nos va a perjudicar porque al tener una tasa menor de impuestos, las inversiones se irían de México, pero por otro lado hay gente que dice que, con la reforma, EU va a crecer y eso influirá de manera positiva en México”, dijo.

Construir refinerías en México, “un disparate”

También se refirió a la propuesta del aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de construir más refinerías en el país: “Es un disparate”, aseveró, ya que las tendencias indican que en el futuro el consumo de las gasolinas disminuirá y las hará inviables.

El exdirigente panista afirmó que “es un error” pensar en el futuro con las variables del presente, y vaticinó que, con la llegada y el avance de las energías limpias en el mundo, los combustibles fósiles perderán mercado.

Todas las proyecciones dicen que para 2024 los automóviles eléctricos van a costar lo mismo que los de combustión interna, explicó, y será entonces que caiga el consumo de gasolina no sólo en México, sino en el mundo.

Para ese año, añadió, se terminarían de construir las refinerías que propone López Obrador.

“Por eso digo que es un disparate el planteamiento, debemos apostar por energías limpias, renovables”, dijo en su discurso frente a los banqueros reunidos en Acapulco.

Según Anaya, sería un error “garrafal” dar marcha a tras a las reformas estructurales que impulsó el actual gobierno, por lo que se les dará continuidad para su ejecución con transparencia.