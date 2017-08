La Segunda Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación INEA

Inauguró el síndico municipal, Ignacio Benjamín Campos Equihua, la Segunda Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación, que a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), trabajarán del 18 al 20 de agosto, en un horario de 8:00 am a 4:00 pm, con el único propósito de acercar los servicios educativos a toda la población de 15 años o más que desee iniciar o concluir sus estudios de primaria.

Durante la ceremonia que se desarrolló en el salón de actos de la presidencia municipal, el síndico municipal fue el encargado de dar la bienvenida a nombre del presidente municipal, Víctor Manuel Manríquez González, y dijo a las personas que acreditaron su preparación a través del INEA, que la educación es base del desarrollo de cualquier sociedad.

Ya que no hay edad para dejar de aprender y está convencido que estos programas de educación para los adultos son de gran beneficio para conformar una mejor sociedad, los exhortó a continuar con sus estudios, ya que con esta sociedad cambiante, en la cual se han perdido los valores y principios, se deben tomar los estudios como la base de recuperación de estos valores.

Por su parte, Salvador Murguía Saucedo, coordinador de zona en Uruapan del INEA, dijo que durante la jornada se darán los servicios de incorporación a la población mayor de 15 años que no sepa leer, escribir o que no tenga concluida la primaria o secundaria, agregó que este año se pretende alfabetizar a más de mil 500 personas en Uruapan.

Uruapan es la segunda ciudad en el estado que tiene un gran rezago, ya que 97,205 personas no tienen su educación básica, 14,436 personas adultas no saben leer ni escribir, 31,570 no tienen terminada la primaria y 51 mil no tienen la secundaria.

Reiteró que todos los trámites y servicios que brinda el INEA son gratuitos y convoca a los interesados a denunciar cualquier anomalía.