La Unión Europea Acuerda Mantener Controles Migratorios

Los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) acordaron mantener los controles sobre el flujo de migrantes en todas las rutas, además de acelerar el regreso de todos los migrantes ilegales a sus países de origen, de acuerdo con las conclusiones de la cumbre de primavera del bloque dadas a conocer hoy.

Las conclusiones también reafirmaron el compromiso de la UE de apoyar a las autoridades de Libia, así como a sus vecinos de África del norte y del sur en sus esfuerzos para responder a los retos de la migración ilegal.

En una cumbre informal realizada en Malta a principios de febrero, la UE adoptó un plan para ayudar a Libia, destinado a impulsar la capacidad de la guardia costera nacional libia para control de sus aguas territoriales y apoyar el desarrollo de comunidades locales. La UE también pretende acabar con las redes de tráfico de humanos en la ruta.

Sin embargo, el Consejo Europeo reconoció hoy que sus Estados miembros no han logrado alcanzar consenso sobre las conclusiones por “razones no relacionadas con su esencia”.

“El Consejo Europeo discutió el documento adjunto. Fue apoyado por 27 miembros del Consejo Europeo, pero no logró consenso, por razones no relacionadas con su esencia”, señalan las conclusiones de la cumbre de primavera de la UE, publicadas en nombre del presidente del Consejo Europeo y no del Consejo, como es lo normal.

Se cree que Polonia, contrariado por la relección de Donald Tusk como presidente del Consejo Europeo, se negó a dar su consentimiento a las conclusiones.

Tusk fue relegido el jueves para otro período en la presidencia a pesar de la oposición de Polonia, su país de origen.

La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, endureció el 2 de marzo su política de migración introduciendo un renovado plan de acción y una serie de recomendaciones para sus Estados miembros, en un intento por acelerar el regreso de migrantes ilegales.

El plan de acción señala que la UE destinará 200 millones de euros (210 millones de dólares) en 2017 a los Estados miembros para sus esfuerzos para regresar a migrantes ilegales a sus lugares de origen.

La UE también planea mejorar el intercambio de información para lograr el regreso recabando información en tiempo real a nivel nacional y compartiéndola entre los Estados miembros.

Para evitar que los migrantes ilegales se fuguen, la UE recomendó a sus Estados miembros detener a los migrantes ilegales que hayan recibido una decisión de retorno y que se rehúsen a cumplirla.

Desde el verano de 2015, una crisis de refugiados sin precedente ha desafiado a la UE, luego de que más de un millón de migrantes de Medio Oriente y de África del norte huyeran hacia Europa.