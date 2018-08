Lanzan Nuevo Satélite Para Medir Velocidad y Dirección del Viento

Cualquiera que sea la dirección del viento, un nuevo satélite lanzado este miércoles lo estará vigilando.

El satélite Aeolus será el primero en medir directamente las velocidades y direcciones del viento en todo el mundo, permitiendo a los científicos mejorar las previsiones meteorológicas mundiales.

“Esto no se ha hecho antes desde el espacio”, dijo la científica del proyecto Anne Grete Straume de la Agencia Espacial Europea.

