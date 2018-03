“Las Guerras Comerciales son Buenas y Fáciles de Ganar”: Trump

El presidente Donald Trump afirmó este viernes a través de Twitter que las “guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar”, una afirmación audaz que probablemente será recibida con escepticismo tanto en Wall Street como en el propio Partido Republicano.

La declaración de Trump de que Estados Unidos impondrá fuertes aranceles sobre la importación de acero y aluminio ha agravado las tensiones con China y otros socios comerciales, además de generar perspectivas de aumentos de precios para los consumidores y las empresas estadunidenses. Las tensiones provocaron una fuerte caída en el cierre de Wall Street el jueves, mientras que China expresó el viernes su “grave preocupación”.

Trump insistió que la medida era necesaria, al tuitear: “Cuando un país (EU) pierde muchos miles de millones de dólares en el comercio con prácticamente todos los países con los que hace negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Ejemplo, cuando tenemos déficit de 100.000 millones con cierto país y ellos se ponen burlones, no comerciar más: ganamos en grande ¡Es fácil!”.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2018