Las Reformas a la Constitución, Tienen que Proteger los Derechos Humanos: Rosa María de la Torre

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado de Michoacán, Rosa María de la Torre Torres, asistió al XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, en donde presentó su ponencia titulada: “Constitución, las últimas Barreras por Superar”. Dicho espacio, reúne a los académicos más destacados del área cada dos años en sedes intinerantes.

Ahí destacó que las constantes reformas que sufre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán buenas cuando éstas velen en favor del respeto y la protección de los derechos humanos.

A 100 años de la promulgación de la Carta Magna, agregó, es necesario que se siga luchando por la regulación plena de los derechos, los cuales, le permiten a la persona desarrollarse como tal, ya que protegen la dignidad y su desarrollo integral.

Precisó que en la Constitución no debe haber lagunas legales y tampoco debe tolerar la discriminación, al contrario, debe ser la plataforma donde la paz, la armonía social y la justicia se vean reflejados en la realidad cotidiana.

La también doctora en Derecho Constitucional, destacó que para todo lo anterior, es de suma importancia retomar la Carta Internacional de Derechos Humanos, en la que se establece que la libertad, la justicia y la paz en el mundo, tienen por base el reconocimiento de la dignidad humana y de los derechos iguales de todas las personas.

En tanto, la diputada local por el PRI en Michoacán, citó que la armonía y unión, se fundamentan en los valores de respeto de la dignidad y los derechos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a las minorías.

Destacó que es un deber y una urgencia el reconocer los derechos de aquellos que no tienen voz, es decir, de los animales no humanos, quienes son víctimas propensas de la crueldad y el maltrato animal.

“El reto no solamente es visibilizar al matrimonio igualitario, la autodeterminación sexual femenina o el derecho de los animales, el verdadero objetivo es reconocer constitucionalmente las libertades de las que naturalmente

tenemos. Como personas somos iguales y tenemos la responsabilidad de cuidar y sobre todo dignificar la existencia de aquellos seres vulnerados”, dijo.

En su reconocida ponencia, Rosa María de la Torre, habló de temas torales como: matrimonios igualitarios, autodeterminación reproductiva y derechos de los animales.