Liga Americana Vence a la Nacional en el Juego de Estrellas

Con Jonrones de Mike Trout, Aaron Judge, el dominicano Jean Segura, Alex Bregman y George Springer, el equipo de la Liga Americana venció este martes a su similar de la Nacional 8 por 6 en el Juego de Estrellas número 89 de las Grandes Ligas de béisbol.

Down two in the 9th, @Sgennett2 delivered.

Con el triunfo tras 10 episodios, la Liga Americana tomó la delantera histórica 44-43 (y dos empates) sobre la Nacional ante una multitud de 43 mil 843 espectadores en el primer All Star disputado en la capital de Estados Unidos desde 1969.

The AL wins their SIXTH straight! pic.twitter.com/IIpu2SjpgP

La Liga Americana ha ganado 19 de los últimos 22 encuentros desde 1997, incluyendo los últimos seis en fila.

Por los vencedores conectaron bambinazos Trout, Judge, Segura, Bregman y su compañero de equipo Springer, mientras que por la Nacional lo hicieron el venezolano Wilson Contreras, Trevor Story, Christian Yelich, Scooter Gennett y el canadiense Joey Votto.

The ‘Stros Bros, for the win! (Dodgers fans look away)#AllStarGame pres. by @Mastercard pic.twitter.com/1TeTC6uor3

