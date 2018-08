Liga Japonesa de Beisbol Suspende Seis Meses a Pelotero Mexicano por Dopaje

El pelotero mexicano de los Golden Eagles de Rakuten, Japhet Amador, fue suspendido seis meses de la Liga Japonesa de Beisbol (NPB) por haber dado positivo a dos sustancias prohibidas conocidas como agentes enmascarantes, pues ayudan a cubrir el uso de otras que mejoran el rendimiento deportivo.

Según la información que reveló la NPB, Amador fue sometido a un control antidopaje el pasado 13 de junio. El 23, en su muestra de orina se encontró clortalidona y furosemida un par de diuréticos que están prohibidos en la Lista de Sustancias de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

El infielder mexicano negó haber consumido las sustancias de forma intencional en una audiencia que tuvo en la NPB el pasado 30 de junio. La muestra B fue abierta el 1 de agosto y ahí se confirmó el positivo.

“Nunca he fallado un control dopaje en mi vida en el beisbol hasta este momento. Nunca he tomado intencionalmente drogas prohibidas. No he usado estimulantes ni nada para aumentar los músculos ni he pensado en usar diuréticos o agentes enmascarantes. Me he sometido a muchas pruebas de dopaje en el pasado y todas han sido negativas.

“Estoy muy sorprendido de que mi prueba haya sido positiva. Me siento incómodo porque no tengo idea de cuál es la razón. Cooperaré con la NPB para descubrir por qué sucedió esto. Me disculpo con todos los involucrados”, declaró el jugador.

Japhet Amador fue jugador de los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) de donde partió en 2016 rumbo a la Liga Japonesa. En el invierno juega para los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico. Este año, jugó 62 encuentros con Rakuten con un promedio de .269 y 20 cuadrangulares y 42 carreras producidas.

Amador, de 31 años, ha conectado 52 jonrones en los 222 juegos en los que ha participado en la Liga Japonesa. El castigo al pelotero no le impide jugar en México, por lo cual podría incorporase con los Diablos para reforzarlos en lo que resta del torneo regular de otoño y en los playoffs de la campaña 2018.

“Hemos estado sensibilizando sobre las actividades antidopaje a través de talleres y sesiones informativas durante el campamento de primavera”, dijo el comisionado de la NPB, Atsushi Saito, a través de un comunicado.