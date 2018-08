Lista de los Dispositivos que Recibirán el Nuevo Android 9 pie

De manera oficial, Google presentó este lunes la nueva versión de su sistema operativo para dispositivos móviles, Android 9, una actualización que algunos smartphones recibirán en próximos días; mientras que algunos ya cuentan con ella.

Es difícil saber cuál es el momento exacto en que los dispositivos recibirán la nueva versión de Android, e incluso podría haber una cancelación de la actualización en cualquier momento, por lo que conforme pasen las semanas, la información será más clara.

🎉 Introducing Android 9 Pie 🎉

Packed with smarts and tailored to you. Learn more: https://t.co/LGeZUrz2BV #Android9 pic.twitter.com/gwUEjqHH1l

— Android (@Android) August 6, 2018