Llama Socorro Quintana a Legislar en Favor de las Mujeres

La diputada Socorro de la Luz Quintana León hizo un llamado a los congresistas de la 73 Legislatura para que respalden las iniciativas pendientes que van a favor de las mujeres, lo anterior, al presentar su posicionamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“Es nuestra responsabilidad el hacer un exhorto en el Día Internacional de la Mujer, no queremos discursos bonitos, y estoy muy contenta y agradecida con los que me hicieron el favor de hacer llegar flores y chocolates; sin embargo, voy a agradecer más que nos respalden en este recinto para que salgan aquellas iniciativas que van a favor de la mujer”, dijo.

La integrante del Grupo Parlamentario del PRI mencionó que a lo largo de los últimos días se han escuchado discursos en torno al Día de la Mujer, llenos de historia, estadísticas y demandas; en contraste, la demanda social afuera es muy grande, ya que aún existen muchas mujeres, e inclusive hombres, que demandan igualdad de derechos y de oportunidades para las mujeres.

En ese sentido, dijo, es necesario reflexionar sobre el “qué estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestra área de influencia, qué estamos haciendo en este Poder Legislativo”.

Detalló que es al interior del Poder Legislativo donde realmente se necesitan cambios, ya que es el Congreso quien tiene la capacidad de cambiar las cosas de fondo, a través de iniciativas, muchas de las cuales aún están pendientes.

La diputada por el distrito de Uruapan recordó la iniciativa para lograr el 50 y 50 por ciento en las candidaturas, la cual aún no se ha resuelto, además de otras iniciativas que tienen que ver con la violencia y bullying en las escuelas y la educación paritaria, entre otras.

“Vamos realmente a hacer lo que nos corresponde en este recinto; que el Ejecutivo haga lo que considere y que recapitule sus políticas públicas. No necesitamos acciones que sean un Mejoral o programas con pocas partidas presupuestales, se necesita un presupuesto paritario y transversal. Las mujeres no somos tema de moda y tenemos una Alerta de Género que además no está funcionando”, finalizó Quintana León.