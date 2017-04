Llama Yarabí Ávila al Municipio de Morelia a Generar Campañas de Educación Vial

Con la finalidad de que el Ayuntamiento de Morelia mantenga una campaña informativa y de sensibilización ciudadana sobre educación vial para ciclistas, conductores y peatones, que prevenga accidentes de tránsito y no expongan su integridad física, la diputada del PRI por el Distrito 10 de Morelia Noroeste, Yarabí Ávila González presentó ante el pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo en la materia.

En el punto de acuerdo se busca exhortar al ayuntamiento de Morelia, con el objetivo de que se sume y desde su trinchera lleve a cabo una campaña de concientización entre los ciudadanos, sobre la importancia que tienen las zonas peatonales para la prevención de accidentes, ya que sostuvo las autoridades municipales deben procurar en beneficios y protección de la población.

La diputada destacó que la falta de movilidad en la Morelia se ha convertido en uno de los principales problemas, para los habitantes de la ciudad, por lo que están expuestos en este constante tránsito a percances, que en la mayoría de las ocasiones son involuntarios, ya sea por la falta de señalización o bien por no utilizar las zonas peatonales autorizadas, como son los puentes.

La cultura vial en esta ciudad capital, afirmó la diputada del PRI sigue quedando a deber, al omitirse las necesidades y condiciones mínimas de seguridad de los ciudadanos que utilizan los puentes peatonales, quienes prefieren sortear las avenidas de la ciudad a utilizarlos, en la mayoría de las ocasiones porque son personas de la tercera edad o tienen alguna incapacidad física.

De ahí, dijo la importancia de generar estas campañas que deben ser efectivas, por lo que se requiere una sistematización y periodicidad de las mismas. “No debemos olvidar que la probabilidad de accidente es mucho mayor, cuando los conductores que van por la vía se confían que los peatones están cruzando por el puente y en muchas ocasiones no toman las precauciones adecuadas para reducir la velocidad del vehículo y cuidar la vida del peatón”, argumentó.

La diputada del PRI, recordó que datos de la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán establecen que durante el 2016 fueron 41 muertos en todo el estado en tramos estatales, de los cuales 38 fueron en Morelia. De enero a marzo se presentaron cerca de mil 568 entre enero y marzo, que ha dejado seis personas que han perdido la vida.