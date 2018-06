Llegó la Hora de Resolver los Grandes Temas Nacionales: Nacho Campos

“Ha llegado la hora de cambiar las cosas en este país, pues el agravio de los mexicanos es ya insostenible; es la hora de resolver los temas urgentes de la agenda nacional: la inseguridad, la pobreza extrema, el autoritarismo, la corrupción política, el abuso del poder, la impunidad… ninguna democracia que se jacte de serlo, podría soportar una realidad como la nuestra”.

Así lo señaló el candidato a la diputación federal por el Distrito 09, Ignacio Campos Equihua, durante una reunión con las estructuras de la coalición “Juntos Haremos Historia”, donde el aspirante a un escaño en el Congreso de la Unión afirmó que México está por vivir un proceso histórico con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República.

“Pero es un cambio donde López Obrador no podrá hacerlo solo. Una transformación tan profunda como la que se requiere en este país, habremos de construirla entre todos desde el interior mismo de nuestra sociedad; tenemos que empezar con la organización desde abajo y hacer un diálogo nacional para despertar a las conciencias, sé que no será fácil, pero no es imposible”.

Campos Equihua dijo que es hora de que se escuche a las mujeres, a los niños y jóvenes, a las comunidades indígenas, a los de la tercera edad, a los pobres, a los que “no tienen voz”; para que podamos cambiar verdaderamente las condiciones injustas en este país, “nosotros somos la mayoría y ya estamos hartos de lo que sucede”.

“Vivimos en un país donde todo el aparato del Estado está diseñado para perpetuarse en el poder y mantener su riqueza; somos el segundo país más desigual del planeta, mientras tenemos al hombre más rico del mundo, tenemos también cerca de 60 millones de pobres en México; si no cambiamos las cosas ahora, la progresión del sistema neoliberal va a acabar con lo que nos resta de soberanía”, afirmó.

Por lo que el candidato de la coalición de Morena, PT y PES, Nacho Campos llamó a la ciudadanía a ejercer su voto de manera libre este 1 de julio. “Sé bien que muchos de ustedes han sido amenazados con retirarles programas sociales si votan por nosotros o que han pretendido comprar su voto; sólo les pido que piensen que lo que está en juego no es una simple candidatura, sino el destino de todo el país”.