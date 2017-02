Lo mas Relevante de los Nominados a los Oscar 2017

Como cada año lo mejor de la industria del cine en Hollywood se prepara para la gala de los Premios Oscar.

Este martes se dieron a conocer a través de una emisión en directo de los sitios web y plataformas digitales de la Academia de Hollywood, los nominados para la 89 edición de los Premios Oscar.

La presidenta de la Academia, Cheryl Boone Isaacs, contó con la ayuda de Jennifer Hudson, Brie Larson, el mexicano Emmanuel Lubezki, Jason Reitman y Ken Watanabe para desvelar los nombres de los candidatos.

Lo más destacado

“La La Land”, la gran favorita

El musical “La La Land” se erigió hoy en la gran favorita para la 89 edición de los Iscar con 14 nominaciones, empatando así la cifra récord obtenida previamente por “All About Eve” (1950) y “Titanic” (1997).

El filme aspira a llevarse la estatuilla de mejor película, mejor director (Damien Chazelle), mejor actor (Ryan Gosling), mejor actriz (Emma Stone), mejor fotografía, mejor vestuario, mejor montaje, mejor canción original (por “Audition, The Fools Who Dream” y “City Of Stars”) y mejor banda sonora.

También compite en las categorías de mejor diseño de producción, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido y mejor guion original.

“La La Land”, “Moonlight”, “Manchester by the Sea”, “Arrival”, “Fences”, “Hidden Figures”, “Lion”, “Fences”, “Hell or High Water” y “Hacksaw Ridge” son las aspirantes al premio de mejor película en la 89 edición de los Óscar.

“La La Land” cuenta la historia de Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz, y Sebastian (Ryan Gosling), un entregado músico de jazz, quienes se conocen en Los Ángeles mientras tratan de hacer realidad sus sueños.

México presente una vez más

México no se quedó atrás en esta edición y de nuevo está presente en dichos premios; Rodrigo Prieto fue nominado al Óscar en la categoría de mejor fotografía por “Silence”, la película del cineasta Martin Scorsese.

Prieto competirá por Mejor Fotografía frente a Bradford Young (“Arrival”), Linus Sandgren (“La La Land”), Grieg Fraser (“Lion”) y James Laxton (“Moonlight”).

Se trata de la segunda nominación para el mexicano a lo largo de su trayectoria puesto que ya fue candidato a la estatuilla de la Academia de Hollywood por su trabajo en la cinta “Brokeback Mountain” (2005) de Ang Lee.

Si Prieto lograra el galardón sería el cuarto Oscar consecutivo de mejor fotografía que viajaría a México tras el “triplete” obtenido por Emmanuel Lubezki gracias a su labor en “Gravity” (2013), “Birdman” (2014) y “The Revenant” (2015).

Rodrigo Prieto (Ciudad de México, 1965) ha puesto su arte al servicio de directores tan reconocidos como Martin Scorsese (“The Wolf of Wall Street”, 2013), Ben Affleck (“Argo”, 2012), Oliver Stone (“Wall Street: Money Never Sleeps”, 2010), el español Pedro Almodóvar (“Los abrazos rotos”, 2009) o el mexicano Alejandro González Iñárritu (“Amores Perros”, 2000, entre otras).