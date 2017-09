Lo que no Sabías Sobre el Alzheimer

Según la OMS en el mundo hay 47,5 millones de personas que padecen demencia. Para entender mejor esta enfermedad y a los que la padecen, el doctor Azuquahe Pérez, médico especialista en neurología, ha escrito un libro, «Los Relojes tienen un horario que cumplir» (Next Door Publishers, 2017) que trata del tiempo y de cómo se expresa el paso del mismo en las personas que comienzan a presentar un deterioro de cualquiera de sus funciones cognitivas. Una obra que explica las demencias y déficits cognitivos a partir de dos elementos principales: la historia de la primera paciente con alzheimer y los diferentes test del reloj elaborados por los pacientes del Hospital General de La Palma.

Pérez aclara que «la demencia es un concepto que describe un deterioro de la capacidad mental lo suficientemente grave como para intervenir en la vida diaria de una persona. La más frecuente es la Enfermedad de Alzheimer, de ahí que los términos se confundan a menudo; sin embargo existen otras, como la demencia vascular, etc…».

«El alzheimer es una enfermedad que se puede manifestar a cualquier edad, —explica este neurólogo— siendo más común a partir de los 65 años, aunque se pueden dar casos tempranos, incluso a los 40 porque son patologías hereditarias, pero son muy raros».

«lo ideal sería diagnosticar lo más pronto posible, no cuando el paciente ya ha perdido autonomía»

Este doctor se lamenta de que se tarda más de lo que se debería en diagnosticar esta dolencia «muchas veces, los olvidos y faltas de memoria se asocian con la edad, y los pacientes dejan pasar el tiempo sin consultar a un médico, pero en realidad, con los medios que tenemos, se puede dictaminar incluso antes de que se manifieste». Pérez explica que estos pequeños fallos son lo que se denomina «el deterioro cognitivo ligero, que es el anticipo de lo que será la enfermedad. Este puede manifestarse con olvidos, con alteraciones del lenguaje… que hacen que podamos valorar en estadios tempranos. Actualmente incluso hay una técnicas de imagen que pueden detectarlo mucho antes de que se tenga ningún síntoma». El experto apostilla que «lo ideal sería diagnosticar lo más pronto posible, no cuando el paciente ya ha perdido independencia».

A día de hoy el alzheimer no tiene cura, señala Pérez, «no hay medicinas que remedien este mal, pero sí contamos con tratamientos farmacológicos que pueden frenar los síntomas y prolongar el albedrío del enfermo, que sea funcional por más tiempo, que necesite menos apoyo de cuidadores. Consiguen retardar las alteraciones conductuales que son muy frecuentes. Por otro lado, también hay terapias no farmacológicas que nos ayudan en retrasar el deterioro. Tratamiento no hay, pero sí conseguimos mejorar la autonomía y controlar los síntomas».