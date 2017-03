LONDRES 4 Muertos y 20 Heridos en un Atentado Terrorista Cerca del Parlamento Británico

Un atacante terrorista ha matado este miércoles a al menos tres personas y ha causado 20 heridos en las inmediaciones del Parlamento británico, en Londres, capital del Reino Unido. El agresor ha muerto a tiros de las fuerzas de seguridad, según ha informado el presidente de la Cámara de los Comunes, David Lidington.

El hombre, según el relato de los testigos, arrolló a bordo de un todoterreno a viandantes y policías en el puente de Westminster sobre las 14.40 (hora local) antes de empotrarse contra la verja del Parlamento. Entre las víctimas mortales se cuentan una mujer y al menos un policía, según la policía metropolitana de Londres. Además hay varios heridos “de extrema gravedad”. Uno de ellos es una mujer que se había lanzado al Támesis y ha sido rescatada aunque con severas lesiones.

Las autoridades evacuaron las inmediaciones del Parlamento tras lo que las autoridades no dudaron en llamar atentado después de analizar el ataque. La sesión que se estaba celebrando en Westminster fue suspendida y el edificio fue cerrado y acordonado. La policía ha informado además que ha desplegado efectivos por toda la ciudad y ha pedido a los ciudadanos que permanezcan alerta.

Tras estrellar el vehículo y salir de él, el terrorista habría logrado entrar en los jardines del Old Palace Yard, junto al edificio, antes de ser abordado por agentes de policía y habría atacado a uno de ellos con un puñal de entre 12 y 15 centímetros. En las imágenes que han trascendido se puede comprobar que cargaba con dos cuchillos. A continuación, un compañero del agente habría realizado varios disparos contra el atacante. Se cree que el atacante actuaba solo aunque no se descarta que contara con algún cómplice.

“Como habrán apreciado los colegas los acontecimientos se suceden con rapidez y quiero enfatizar que el conocimiento definitivo que tengo por el momento es muy limitado”, ha declarado el líder de la Casa de los Comunes, David Lidington. “Lo que puedo decir es que ha habido un incidente serio”, ha dicho. “Parece que un agente de policía ha sido apuñalado; el supuesto atacante ha sido disparado por la policía Una ambulancia está atendiendo en e lugar de los hechos. También hay relatos de más incidentes violentos en las proximidades”, ha añadido.

En el momento del ataque, Theresa May se encontraba en el interior del Parlamento, donde se celebraba la sesión semanal de preguntas a la primera ministra. Fuentes oficiales han confirmado a la BBC que habría abandonado ya la sala y se encuentra sana y salva. El ex primer ministro David Cameron dijo que los que quieren atacar la democracia británica “con estos métodos bárbaros”, nunca van a ganar. Las redes sociales se llenaron de mensajes de solidaridad con la etiqueta #WeAreNotAfraid (No tenemos miedo).

A través de un comunicado, la actual primer ministra Theresa May dijo que tanto ella como el Gobierno “tienen en sus pensamientos” a las víctimas de este “horroroso atentado”. “La primera ministra está siendo constantemente informada y pronto presidirá una reunión” de su gabinete de seguridad, añadió el escrito de Downing Street.

El primer ministro francés Bernard Cazeneuve ha confirmado que entre los heridos hay tres estudiantes franceses, de entre 15 y 16 años, que resultaron heridos mientras se encontraban de visita escolar en la también capital de Inglaterra. Dos de ellos se encuentran en estado crítico. Precisamente hoy se cumple un año de los atentados en Bruselas que causaron 32 muertos y más de 300 heridos.

Los líderes de otros países han mostrado su solidaridad y apoyo al pueblo británico. El Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, condenó el atentado y ofreció su “total apoyo” al Reino Unido para encontrar a los responsables. El presidente español Mariano Rajoy dijo a través de Twitter que “España está con el pueblo británico”. El ministro del Interior de Italia, Marco Minniti, ha convocado para mañana jueves a las fuerzas de seguridad y a los servicios de inteligencia ante la cumbre europea que acogerá Roma el sábado 25.