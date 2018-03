López Obrador Acusa que la Corrupción “Depende Mucho del Proceder del Presidente”

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, refrendó su compromiso hecho en la precampaña de no cobrar IVA a alimentos ni medicinas, de no crear más impuestos ni aumentarlos, y de que tampoco habrá más gasolinazos.

En su exposición ante los integrantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el tabasqueño propuso acabar con la corrupción y reiteró: “Si acabamos con la corrupción, con la participación de todos, si nos ponemos de acuerdo y ponemos por delante la honestidad como forma de vida y de gobierno, vamos a sacar adelante a nuestro país”.

Y también discrepó del presidente Enrique Peña Nieto, quien declaró que la corrupción era parte de la cultura del país.

López Obrador recalcó que la corrupción “se da de arriba para abajo, depende mucho del proceder del presidente de la República; si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también (…) para hablar con claridad, no hay ningún negocio ilegal, ilícito, lucrativo, ninguna transa que se haga sin el visto bueno del presidente”, y en los estados se repite la misma dinámica, pero en ese caso con el visto bueno de los mandatarios estatales.

Luego dijo que al terminar con la corrupción habrá muchos recursos, y citó datos del Banco Mundial (BM), el cual estimó que se recuperaría 20% del presupuesto nacional, si se toma en cuenta que en México actualmente este es de 5 billones 300 mil millones de pesos, esto representaría un billón.

“Calculo que se roban el 10%, la mitad de lo que estima el Banco Mundial, pero de todas maneras son 500 mil millones de pesos al año. No hay ninguna banda que robe tanto (…) Vamos a tener presupuesto si cortamos de tajo con la corrupción para financiar el desarrollo”, insistió.

A la vez se comprometió a no entregar pensiones a los expresidentes del país, a tener un gobierno austero, y a no endeudar más a México, como lo hizo Peña Nieto que mantiene un déficit por 10 billones de pesos.

López Obrador recordó que cuando fue jefe del gobierno capitalino se financiaron programas sociales, como la pensión para los adultos mayores, el cual fue calificado como populista, y “ahora hasta mesiánicos somos. Y lo de Venezuela que, como dicen los jóvenes, ya chole con eso. No tengo nada que ver con el gobierno de Venezuela, no conocí al finado (Hugo) Chávez, no conozco a (Nicolás) Maduro, no conozco Venezuela”, dijo con humor.

Enseguida mencionó que se va a fortalecer la economía interna y las actividades productivas, con el fin de mejorar la capacidad de compra.

En relación con el tema de seguridad, el candidato de Morena-PT-PES dijo que crearía la Secretaría de Seguridad Pública federal y que al frente de la de Gobernación estaría una mujer. Además, sostendría diariamente reuniones con su gabinete de seguridad.