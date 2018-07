López Obrador Dispuesto a Dialogar con Meade

Andrés Manuel López Obrador no descartó la posibilidad de ofrecer una invitación al ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, para formar parte de su gobierno.

En conferencia de prensa, tras ser cuestionado sobre si ofrecería a Meade un cargo en el Banco de México, el virtual presidente electo respondió: “Tengo el compromiso de hablar con él (Meade). El día de la elección que hablamos por teléfono, quedamos en que íbamos a platicar; lo mismo a Ricardo Anaya. No he podido ahora, pero quiero platicar con ellos”, declaró.

Cuando volvió a ser interrogado sobre si invitaría a los ex candidatos presidenciales del PRI y PAN, afirmó: “No sé, para eso quiero platicar con ellos para respetuosamente saber cuáles son sus planes, que han decidido hacer. No me puedo meter en decisiones que a ellos les corresponden; yo estoy en un plan de reconciliación”.

Con información de El Universal