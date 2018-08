López Obrador Invita a la Población a Participar en Consulta Para NAIM

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hizo la primera llamada a los mexicanos para que participen en la consulta que definirá si se cancela o sigue la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

“Esta es una primera llamada, más bien una primera convocatoria a todas, a todos ustedes para participar en la consulta sobre la construcción de nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, es un asunto de todos, de interés nacional, no nada más de los que viajamos en avión”, dijo el tabasqueño en un video que difundió en las redes sociales.

Resaltó que una obra de este tipo implica recursos públicos, por lo que todos deben dar su opinión para que se tome la decisión “menos mala” y prometió que en este proceso será imparcial.

“En el caso del gobierno que yo voy a representar, desde ahora he definido que vamos a actuar con imparcialidad, no vamos nosotros a inclinar la balanza, porque si yo tomo una postura, por lo que represento voy a influir y no debo de hacerlo. Creo que tiene que ser una decisión no política, una decisión técnica, una decisión de todos los mexicanos”, dijo.

Recalcó que hay dos opciones: seguir construyendo el nuevo aeropuerto en Texcoco o construir una terminal y dos pistas en la base militar de Santa Lucía.

Dijo que el nuevo aeropuerto costará 300 mil millones de pesos y no 130 mil millones y se prevé que esté listo en el 2024.

“Ya se tienen invertidos 60 mil millones de pesos gastados, ya ejecutados y hay 100 mil millones de pesos más comprometidos, esto son ventajas que tiene el seguir construyendo el aeropuerto en Texcoco. Las desventajas es que al terminar este aeropuerto se tienen que cerrar por interferencia aérea el aeropuerto actual de la Ciudad de México y el aeropuerto militar de Santa Lucía”, comentó.

Por otro lado, expuso, “se necesitaría hacer un estudio que llevaría de cuatro a cinco meses, costaría alrededor de 150 millones de pesos para saber en definitiva si funciona o no Santa Lucía o si puede funcionar Santa Lucía al mismo tiempo que el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México”.