Los Nominados al Mejor Jugador de la UEFA

Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah son los tres finalistas para el trofeo al mejor jugador de la UEFA de la temporada 2017-2018, que será entregado el 30 de agosto, anunció la instancia europea este lunes.

Antoine Griezmann, campeón del mundo con Francia y ganador de la Europa League con el Atlético de Madrid, ocupa la cuarta posición, mientras que el argentino Liones Messi, del Barcelona, aparece en el quinto lugar de esta clasificación.

La UEFA desvelará la identidad del ganador este próximo jueves en Mónaco durante el sorteo de la fase de grupos de la Champions League.

Ganador de la última edición de la Liga de Campeones con el Real Madrid al lado de Modric, contra el Liverpool de Salah, el portugués Ronaldo aspira a una tercera corona consecutiva, la cuarta contando la obtenida en 2014.

El cinco veces ganador del Balón de Oro, quien se incorporó a la Juv

