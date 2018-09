Mánager Revela Temor de que Justin Bieber Muriera por Sobredosis

Scooter Braun, mánager de Justin Bieber, reveló el temor que tuvo de que el cantante muriera de una sobredosis.

Cuando en 2014 el canadiense atravesó por una racha negativa en la que el alcohol, las fiestas y las drogas, él pensó que su vida sería demasiado corta.

“Hubo un tiempo en que todas las noches me iba a dormir preocupado de que lo iba a perder. Pensé que iba a morir. Creí que Justin iría a dormir una noche y que por tanta porquería en su sistema no se despertaría a la mañana siguiente”, declaró en The Red Pill de Van Lathan.

Braun también confesó sentirse frustrado porque cuando lo conoció con apenas 13 años, le prometió que siempre estaría con él, “que le sería leal pase lo que pase”. pero cuando entró en una mala racha no logró ayudarlo.

“Le fallé día tras día. Él estaba en un lugar oscuro y nosotros vivíamos en el infierno”, dijo.

Sin embargo, fue el propio Bieber quien hizo una elección consciente para su vida, logrando producir más éxitos y más recientemente, comprometiéndose con Hailey Baldwin.

“Es un joven extraordinario al que se le ha dado una vida extraordinaria”, finalizó.