Meade Niega Contacto con Gordillo; “Está Claro Quién Está Haciendo Equipo con Ella, con su Yerno y su Nieto”, Dice

En el marco de su participación en la edición 35 de la Expo Antad y Alimentaria, Meade expuso cuatro planteamientos para que el país avance en contra de la corrupción.

Ante los casi mil asistentes detalló que en México se puede aplicar lo que se hizo en Italia, Hong Kong y Singapur: cambiar la ley actual para recuperar de manera rápida lo robado del erario por parte de funcionarios.

“Solamente se puede recuperar lo robado de manos de un funcionario corrupto cuando termina el proceso penal (…) el funcionario involucrado en casos de corrupción por la vía de extinción de dominio, si no puede explicar el origen de su patrimonio lo pierde, después se deslindan las responsabilidades, hoy en México le hacemos al revés y la consecuencia es que es bien difícil recuperar lo robado”, apuntó.

El segundo aspecto para acabar con la corrupción es dar autonomía a los ministerios públicos y dignificar su trabajo.

Su tercera propuesta es hacer una evaluación efectiva de la certificación patrimonial. Esto es que concuerden las declaraciones “3 de 3” de los funcionarios.

Y el último punto es que exista un respeto al Estado de Derecho.

Meade también descalificó tres “leyendas urbanas”: “México siempre será un país de desarrollo”, “No importa lo que digan los políticos en campaña” y “La elección ya está definida”.

De este último tema, dijo que luego de las tres pasadas elecciones presidenciales, los candidatos que iban de punteros perdieron la elección o puntos de preferencia.

“Esto quiere decir que lo que te pasa en el primer trimestre del año del que tienes elección no es un buen predictor de lo que te va a pasar en el segundo trimestre. De hecho, si uno la apuesta a esa estadística (…) la verdad es que pareciera que no conviene puntear en el primer trimestre, porque en el segundo trimestre te va a ir remal (sic), la elección en consecuencia no está definida”, buscó justificar.

Al finalizar su intervención, el presidente de la Antad, Vicente Yáñez, entregó a Meade un documento con temas prioritarios para el sector.

En cuanto concluyó su intervención, continuó el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, quien contó con una hora para hablar de su agenda genérica.

En rueda de prensa, Meade descartó que se vaya a reunir con la exlideresa de los maestros, Elba Esther Gordillo, como se publicó en algunos medios. “Creo que queda abundantemente claro quién está haciendo equipo con Elba Esther, con su yerno y con su nieto”, dijo refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador.

Sobre la denuncia por parte de Ricardo Anaya en el sentido de que el gobierno federal está utilizando a la PGR para atacar al aspirante de Por México al Frente, Meade comentó que el panista violentó la ley y ahora enfrenta las consecuencias.

“Cuando uno utiliza una fundación para hacer una actividad inmobiliaria, cuando uno siendo servidor público hace desde el gobierno negocios y adquiere una planta industrial, cuando uno le vende la planta industrial a una facturera, cuando uno vive por arriba de su nivel de ingresos, tiene uno que estar no solamente dispuesto, sino asumir que va a enfrentar consecuencias”, advirtió.

Enseguida agregó que “lo que perjudica a Anaya no son los señalamientos” sino “la realidad, si fueran señalamientos sin realidad, no habría perjuicio, pero si resulta que la familia vive por arriba del nivel de ingresos, si resulta que la Fundación tiene negocio inmobiliario, si resulta que un funcionario de 39 años, cuyo puesto más alto fue ser subsecretario y se compra una planta industrial (…) son sus propias decisiones las que le hacen daño”, justificó.