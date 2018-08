Megalodón Devora la Taquilla del fin de Semana

El thriller de tiburones Megalodón se convirtió en el éxito más reciente de Hollywood este verano, recaudando en su fin de semana de estreno unos sorprendentes 44.5 millones de dólares en taquilla, según los cálculos del domingo.

Se había calculado que el estreno de Warner Bros. recaudaría aproximadamente la mitad de ese total. Coproducción entre Estados Unidos y China, también se estrenó en el extranjero donde obtuvo 50.3 millones de dólares en China y 141.3 millones de dólares a nivel mundial. La producción de “The Meg”, protagonizada por Jason Statham, costó unos 150 millones de dólares.

Después de dos semanas en el primer puesto, “Misión: Imposible – Fallout” cayó al segundo lugar en su tercera semana con 20 millones de dólares. La película de Paramount Pictures ha acumulado 162 millones de dólares en tres semanas.

“BlacKkKlansman” de Spike Lee también tuvo un buen estreno con 10.8 millones dólares en mil 512 cines. El estreno del film de Focus Features estaba programado para coincidir con el aniversario de Charlottesville.

1. “The Meg”, 44.5 mdd.

2. “Mission: Impossible — Fallout”, 20 mdd.

3. “Christopher Robin”, 12.4 mdd.

4. “Slender Man”, 11.3 mdd.

5. “BlacKkKlansman”, 10.8 mdd.

6. “The Spy Who Dumped Me”, 6.6 mdd.

7. “Mamma Mia! Here We Go Again”, 5.8 mdd.

8. “The Equalizer 2”, 5.5 mdd.

9. “Hotel Transylvania 3”, 5.1 mdd.

10. “Ant-Man and the Wasp”, 4 mdd.