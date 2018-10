Menor de Edad Británico Dice ser Acosado por Aleks Syntek

Un joven británico de 17 años, conocido en Instagram como Lemon Brick , compartió a través de esta red social una conversación en la que, expone, el cantante mexicano lo llamó “lindo” y “sexy”.

Según expuso a través de Instagram stories, el joven originario de Manchester, Inglaterra, fue contactado por Aleks Syntek vía mensaje directo, en el cuál se presentó como un reconocido músico mexicano, le comentó que le encantaría ser su amigo y que pronto visitaría su ciudad; incluso le envió el link de su cuenta oficial de Spotify y fotos de sus conciertos.

La reacción de Lemón Brick fue preguntarle por qué un músico de su edad quería conocerlo. Según se lee en el intercambio de mensajes, Syntek respondió que porque ama la música británica, tiene mucho amigos y héroes británicos y porque “me gustan los niños lindos como tú”.

Lemon Brick lo increpó por llamarlo “lindo”. Y Syntek segurió entonces la palabra “sexy”. El inglés se ofendió y le respondió que eso era “incluso peor”.

Después, el joven —quien tiene poco más de dos mil seguidores y en su perfil de Instagram se describe como “un ser humano que hace lo que debe para mantenerse verdadero y correcto— expuso un mensaje del intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas” en el que le explica de manera contradictoria que, primero, no recuerda esa conversación y que obviamente fue una broma, pero que por favor no continúe exhibiéndolo porque puede destruir su familia.

Aquí el mensaje íntegro: “Hey, amigo, sinceramente no recuerdo esta conversación contigo pero obviamente fue una broma inocente y te ofrezco disculpas. Tengo una familia. Dos niños hermosos y una encantadora esposa y nos están poniendo en peligro. Puedes destruir una buena y bonita familia con ese post que exhibes en tus historias. Si tu eres una buena persona, un buen ser humano, deberías quitar ese post que me involucra. Espero que estés consciente de lo que estás haciendo. Gracias, amiguito”.

El mensaje que supuestamente Syntek envió está acompañado por un retrato de él con su familia, en el que borró los rostros de sus hijos y su esposa, y con la leyenda: “Escondí sus caras porque ellos no merecen odio ni atención”.

El último intercambio en el chat que exhibió Lemón Brick es en otro tono. El músico mexicano se lee desesperado. Le pide que recapacite e incluso le dice que tal vez alguien lo lastimó cuando era niño, pero le pide que no haga lo mismo con sus hijos. Le explica que él apoya los derechos humanos y cualquier tipo de preferencias sexuales, y remata con otra frase contradictoria: “No te dije nada malo. Y te expliqué, estaba bromeando”.

Lemon Brick le respondió que la manera en la que lo abordó parece ser un táctica de rutina para él: “¿Con cuántas otras personas has intentado esto? No te atrevas a hacerme sentir culpable con tu familia. Yo sólo le estoy mostrando al mundo lo que me escribiste. Lo aterrados que fuiste. Tu familia no es mi responsabilidad, debiste pensar en ellos antes de hacer lo que hiciste”.

En sus últimas instagram stories, Lemon Brick exhibe cómo algunos fans de Syntek lo han estado atacando y se defiende: “Creo que sus argumentos son terribles y es asqueroso que lo defiendan. Pero al menos son capaces de articular un punto en vez de sólo atacarme”.

Quién contactó a Aleks Syntek y Lemon Brick para obtener una declaración oficial. Hasta el momento no ha habido una respuesta.