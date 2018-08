México Baja un Lugar en Ranking FIFA

Francia, que se proclamó campeona del mundo en julio, escaló seis posiciones para situarse desde este jueves, y por primera vez desde mayo de 2002, en cabeza de la clasificación de países publicada regularmente por la FIFA, que ha cambiado de método de cálculo.

Los Bleus, séptimos antes de su coronación, se benefician del nuevo método de cálculo que se empezó a aplicar en agosto para superar a Bélgica, que ganó una plaza, y a Brasil, que perdió una. Croacia, finalista del Mundial 2018, asciende 16 puestos para ocupar la cuarta posición.

La FIFA, que señala que esta clasificación está “totalmente alterada por la Copa del Mundo y la adopción de un nuevo modelo de cálculo”, destaca también la caída de Alemania que estaba en cabeza antes del Mundial, pero que cedió 14 plazas para situarse ahora 15ª, después de su eliminación en la fase de grupos.

“Decidimos variar un poco el cálculo” de la clasificación de la FIFA, establecida cada mes, para “dar más peso a los partidos oficiales”, explicó en junio el presidente del organismo internacional, Gianni Infantino, con el objetivo que la nueva fórmula “esté un poco menos sujeta a críticas”.

