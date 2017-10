México Debe Estar Preparado Ante Nuevas Tendencias de Gobierno: Marco Trejo Pureco

Los vertiginosos cambios globales y los múltiples movimientos sociales obligan a los mexicanos a visualizar nuevos esquemas para gobernar en México.

Hoy, la tendencia social se enfoca a la conformación de los “gobiernos ciudadanos”. Ejemplo claro de ello, “lo podemos ver no solamente en lugares lejanos como Europa u otros continentes, sino en municipios cercanos con esas experiencias como el caso de Cherán en donde el interés genuino por la solución de problemas como la inseguridad y la economía, derivó en un gobierno de éxito”.

Para el uruapense Marco Trejo Pureco no es lejana la idea de conformar los “gobiernos ciudadanos” a través de frentes como se propone a nivel federal con diferentes partidos políticos; por cierto, dijo, cuyos integrantes y en general la clase política, han perdido credibilidad de los ciudadanos.

Y justamente, explicó, ello se debe a la falta de capacidad e iniciativas para dar solución a problemas añejos que siguen afectando a la sociedad mexicana como el desempleo, la inseguridad, los altos costos de los insumos, pero además han desembocado en otros como la corrupción, el enriquecimiento ilícito de quienes han incursionado en el poder y en la conformación de grupos delictivos que ponen en jaque a las autoridades de cualquier nivel de gobierno.

Trejo Pureco dijo, lo más grave es que incluso ha habido casos en que alcaldes o funcionarios de primer nivel de gobiernos estatales, han sido señalados y pocas veces detenidos, por tener vínculos con poderes fácticos, lo que a su vez genera mayores problemas de orden social.

Consideró que la sociedad se ha vuelto cada día más participe de las grandes decisiones del México actual, de ahí que existe una fuerte influencia para aspirar a los “gobiernos ciudadanos” conformados por hombres o mujeres mejor calificados y con cero antecedentes cuestionables, sin embargo, explicó, la gran interrogante radica en ¿cuál será el proceso para llegar a esa meta?; ¿cómo se van a conformar?; ¿quién fiscalizará el uso, distribución y aplicación de los recursos de los gobiernos ciudadanos? y ¿cuáles serán los criterios para entregar cuentas a la población?

El tiempo para integrar esos gobiernos ciudadanos, vía la figura de candidaturas independientes o ciudadanas es corto, aunque los procesos no son nada claros, y corresponde justamente a quienes buscan conformarlos, -desde su origen- a diseñar, planear y ofrecer mejores condiciones de gobiernos genuinos a una sociedad, misma que cada día está ávida de ejercicios claros y transparentes, no solo en el ámbito federal, sino en los niveles estatales y en los municipios o en cada una de las comunidades.

El también empresario Trejo Pureco dijo que es indispensable llegar hasta donde la prioridad sea la seguridad pública real; generar certidumbre para la inversión; eliminar factores de colusión en donde las prebendas deriven en actos de corrupción con obra pública bastante cara; en donde haya empleos mejor remunerados para los ciudadanos y en donde los principios de co-gobernabilidad signifiquen valores constructivos y no destructivos.