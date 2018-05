México Desciende Tres Lugares en Índice de Competitividad

México descendió tres posiciones dentro del Índice Mundial de Competitividad 2018, publicado por la IMD Business School, con lo que se ubica en el lugar 51 de 63 países.

Lo anterior representa la posición más baja que México ha tenido desde 1997, cuando fue incluido en el ranking.

IMD Business School indicó que la baja se debe a la disminución de la calidad de las instituciones, al deterioro en el clima de los negocios y del gobierno corporativo al interior de las empresas.

“México cae al puesto 51 como resultado del empeoramiento de las percepciones sobre la calidad de las instituciones y la legislación empresarial, como la facilidad para hacer negocios y algunos aspectos del gobierno corporativo”, indicó la escuela de negocios.

Agregó que México debe mejorar su relación con Estados Unidos, continuar con la implementación de reformas estructurales y promover un aumento del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con el ranking, Chile es el país mejor ubicado de Latinoamérica, colocándose en la posición 35; mientras que Argentina quedó en el lugar 56; Perú, en el 54; Colombia, en el 58; Brasil, en el 60, y Venezuela, en la posición 63.

Las tres economías más competitivas del mundo en 2018 son: Estados Unidos, Hong Kong y Singapur.

