México Logra Victoria Histórica Contra Ee.uu. en Baloncesto

México obtuvo una histórica victoria sobre la potencia mundial Estados Unidos de América, por 78-70, en el Gimnasio Olímpico “Juan de la Barrera”, un partido clasificatorio para la Copa Mundial de Baloncesto Varonil China 2019.

El equipo mexicano, encabezado por el entrenador español Iván Déniz, y el capitán Gustavo Ayón, remachó su pase a la segunda ronda clasificatoria de América, al llegar a ocho puntos en el Grupo C, mismos que tiene Puerto Rico, y en la cima del tablero está el conjunto estadounidense con nueve.

Un espectacular inicio tuvieron los tricolores para ganar el primer cuarto por 31-10, con una explosión ofensiva de Orlando Méndez con 10 puntos, seis de ellos con dos triples, y el escolta Francisco Cruz con ocho y un disparo de tres unidades, además el equipo sumó 13 rebotes.

Los estadounidenses reaccionaron para el segundo periodo, pero el entrenador Déniz pidió tiempo muerto, hizo los ajustes y sus pupilos llegaron a la primera mitad con una victoria parcial de 45-28, con un Orlando Méndez y Francisco Cruz muy ofensivos con 13 puntos cada uno.

El tercer capítulo fue arrollador para los visitantes, al llegar al final del mismo con pizarra de 51-55, con base a un juego muy aplicado a la defensiva y atinados ante el aro, en especial con triples, para acercarse muy peligrosamente.

Con mucha entrega y con las indicaciones del entrenador pudieron los mexicanos mantener la ventaja en la pizarra y a 12.4 segundos del final Méndez metió sus dos tiros libres y sellar el 78-70, para la euforia de los mismos jugadores y los cinco mil aficionados que llenaron el escenario.

Francisco Cruz terminó como el más efectivo ante el aro estadounidense con 24 puntos, cinco rebotes, dos asistencias y cuatro triples, en tanto Orlando Méndez lo hizo con 20 unidades, cinco balones atrapados y tres triples.

El capitán Gustavo Ayón cooperó con ocho puntos, nueve rebotes y siete asistencias; en general el conjunto sumó 49 balones atrapados y 10 triples de 25 oportunidades.

Por el cuadro visitante sobresalió Marcus Thornton con 14 puntos, seguido de Xavier Mundford con 11, Reggie Hearn con 10 y David Stockton con 10.

🎥 Ready to re-live it? 🔥 Watch the best plays of @AdemebaNacional 🇲🇽 🆚 @usabasketball 🇺🇸 at the #FIBAWC Americas Qualifiers! #ThisIsMyHouse

📺 https://t.co/5VEs9rFuN7

📝 https://t.co/LgS4HMIjWU

📱 https://t.co/6BBBf67dk5 pic.twitter.com/7MWnvGFdJa

— Basketball World Cup (@FIBAWC) June 29, 2018