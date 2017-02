México Necesita Certeza de no Más Gasolinazos: Sigala

Es insuficiente considerar sólo la posibilidad de cancelar el incremento al combustible en el mes de febrero, lo que se necesita es la certeza y compromiso de que ya no habrá más gasolinazos en el año y que se revierta el aplicado el primero de enero, afirmó el Presidente de la Mesa Directiva en la LXXIII Legislatura Local, Pascual Sigala.

Ante el anuncio de que se considera la posibilidad de que no habrá incremento a los combustibles en el mes de febrero como lo había anunciado la Secretaría de Hacienda, recalcó que lo que hoy demandan los mexicanos es la garantía de que no habrá más aumentos en el resto del año, porque la economía familiar está lesionada y se ha generado crisis social.

Además de no aumentar más el costo de los combustibles, Pascual Sigala subrayó que la ciudadanía exige que se dé marcha atrás al gasolinazo que se implementó en el país a partir del primero de enero, lo que ha ocasionado graves afectaciones a la economía y descontento social.

En ese sentido, agregó que se seguirá insistiendo que no se den más gasolinazos en el país y se revierta el que se dio en el mes de enero, ya que lo importante es defender los intereses de las mayorías y de los sectores más vulnerables del país, que son quienes están resultando más afectados con el aumento a los combustibles.