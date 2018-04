Mi Triunfo Será sin Fraude Alguno, Sostiene Meade

José Antonio Meade Kuribreña, el primer candidato no militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), está convencido de que 90 días de campaña serán suficientes para remontar a Andrés Manuel López Obrador, quien aparece como puntero en las encuestas, y ganar la Presidencia. “Estoy absolutamente seguro de que voy a ganar”, subraya.

Para Meade, abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México y economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ex canciller, ex secretario de Hacienda y de Desarrollo Social, su eventual triunfo no se sustentará “en trampas, sino en propuestas”.

–El discurso apunta a “no voy a hacer fraude”– se le comenta.

–¡Claro que no voy a hacer fraude! Por supuesto que no.

En la conversación, realizada en sus oficinas de campaña, Meade considera que la postura de López Obrador de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) es absurda y refleja autoritarismo. Además, defiende que no hay riesgo en las inversiones con el ahorro para el retiro de los trabajadores ni para los tenedores de bonos, porque las operaciones se hicieron, dice, sobre la base de que no hay posibilidad de vulnerar los contratos de la obra. Llevar el aeropuerto a Santa Lucía, resume, es una de las ideas de su opositor que le provocan pesadillas.

–¿Le alcanzarán 90 días de campaña para ganar?

–Sí, sin duda. La coalición (Todos por México, integrada por PRI, PVEM y Nueva Alianza) está bien estructurada y bien pensada, tenemos buenos candidatos, buenos perfiles, buenas propuestas.

“Y algo con lo que no contamos hasta ahora: utilizar la radio y la televisión para decir ‘aquí estamos’, ‘esto es lo que hemos hecho’, ‘esta es nuestra trayectoria’, ‘esto es lo que proponemos’, y que el ciudadano contraste.