Michelle Obama nunca deja de sorprendernos para bien y esta vez la vimos dirigiendo la ceremonia nupcial de dos jóvenes egresados de la Universidad de Yale en un video que se está haciendo viral.

Los chicos que se dieron el ‘sí’ este fin de semana fueron Stephanie Rivkin y Joel Sircus, vicealcalde de Chicago, reporta el portal TMZ . Ambos son graduados de la universidad Yale y se especula que son amigos de Michelle. El video ha sido difundido por el mencionado portal, mira:

Hay que recordar que ella tiene fuertes vínculos con esa ciudad, donde fue profesora de la universidad, además de trabajar en un despacho de abogados (donde conoció a Barack Obama ) y realizar varias labores de trabajo social.

También es importante mencionar que Michelle es abogada y estaría calificada para realizar este tipo de ceremonias civiles.Michelle Obama casa a dos jóvenes en Chicago

La novia lucía un vestido tradicional blanco con un largo velo, el novio un traje negro y la esposa de Barack Obama un conjunto de sastre vestido color oscuro.

Michelle est gira por varias ciudades de Estados Unidos para dar hablar de Becoming, su esperado libro de memorias. “Es sobre mis experiencias personales. Es un espacio en el que me he dedicado a reflexionar de forma honesta sobre la inesperada trayectoria de mi vida”, dijo al anunciar que este texto, que será lanzado el 13 de noviembre.

Desde que se anunció la gira la venta de entradas para esta gira fue un éxito, al grado de que se agotaron en las primeras cinco ciudades donde llegará la ex primera dama a partir del próximo mes.