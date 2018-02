Michoacán, Noveno Estado con Menor Incidencia Delictiva en México

En Michoacán, las acciones de prevención y combate a la delincuencia implementadas por el Gobierno del Estado, que encabeza Silvano Aureoles Conejo, han permitido posicionar a la entidad en el noveno lugar con menor incidencia delictiva de acuerdo a la estadística emitida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Bernardo Corona Martínez, ratificó el compromiso del Gobierno del Estado de mantener y mejorar de manera constante la estrategia que en materia de seguridad se implementa en la entidad con el objetivo de salvaguardar la paz y tranquilidad de la población, así como de visitantes nacionales y extranjeros.

Destacó que en la presente administración estatal, el turismo repuntó en un 11.3 por ciento, con un registro de 8.4 millones de visitantes en 2017, y se reactivó la inversión nacional y extranjera, generando más de 33 mil empleos.

“Las cámaras empresariales nos reportan que no hay más cobro de piso; son indicadores reales de sectores que anteriormente no tenían las condiciones propicias para su desarrollo y que hoy existen y son una realidad. No bajaremos la guardia y seguiremos trabajando día a día para no retroceder ni un solo paso”, afirmó el responsable de la política de seguridad en Michoacán.

En el primer lugar del indicador del SESNSP se encuentra Campeche; segundo, Nayarit; tercero, Chiapas; cuarto, Tlaxcala; quinto, Veracruz; sexto, Oaxaca; séptimo, Sinaloa; octavo, Puebla; noveno, Michoacán, y décimo Sonora, todos por debajo de la media nacional, que es de mil 278.7 casos por cada 100 mil habitantes.

A nivel región Centro-Occidente conformada por los estados de Colima, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Guerrero y Michoacán, este último es el más bajo de la lista en comparación con las entidades arriba mencionadas, siendo en ese orden descendente la posición de cada estado en la tabla.

En cuanto a delitos de alto impacto se refiere en la misma regionalización anterior, el de menor incidencia es Guanajuato, seguido de Michoacán en segundo lugar, Guerrero en tercero, Jalisco en cuarto, Estado de México en quinto, Querétaro en sexto y Colima en séptimo sitio.

Es con hechos como el Gobierno del Estado a través de la SSP avanza en el combate a la delincuencia en la entidad, otorgando mejores condiciones de vida a quienes radican en Michoacán y garantizando una estancia tranquila a turistas y visitantes.