Morena y CNTE Tienen Visión Antigua de la Educación, Afirma Aurelio Nuño

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Aurelio Nuño, indicó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, representan una visión muy antigua de lo que se tiene que hacer con la educación en el país.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, al ser cuestionado sobre una supuesta relación entre integrantes de la CNTE y equipo de la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, dijo que no le extrañaría que existiera ese vínculo.

“Porque al final son dos actores que tienen una visión muy antigua de lo que se tiene que hacer con la educación. Dos actores que ven a los maestros como sujetos de control político y no como agentes de cambio que puedan hacer una carrera a través del mérito.

Actores a los que “no les gusta el Nuevo Modelo Educativo porque no quieren niños críticos no quieren mexicanos con una formación distinta… No me extraña nada”, afirmó el secretario de Educación Pública.