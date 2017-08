Mujeres de Grandes Bubis ya Podrán Librarse del Pegajoso Sudor

El calor y el sudor ya no serán problema para las mujeres con mucho busto. Ahora podrán cubrir sus bubis con una toalla especial mientras se maquillan o hasta amamantan su bebé.

Se llaman toallas Ta-Ta y se presentan ante el caluroso agosto como uno de los inventos del verano. Su función es mantener los pechos grandes secos, ya sea que “estés en el spa, en el gimnasio o en un tu casa en plan tranquis”, dijo Erin Robertson, creadora de Ta-Ta.

Esta especie de bufanda que acaba en dos copas de sujetador pero en toalla, cuesta aproximadamente 40 euros y también está indicada para madres lactantes

La inspiración le llegó a su creadora en plena sudada veraniega. “Vivía en Los Ángeles y me estaba arreglando para una primera cita. En el momento que salí de la ducha y me empecé arreglar, empecé a sudar. Intenté ponerme polvos de talco, incluso me puse una camiseta debajo de las tetas, pero ponérmela me hacía sudar aún más. Mientras me secaba el pelo no dejaba de pensar, ‘tiene que haber una mejor manera de evitar que el sudor me baje hasta el estómago”, cuenta su creadora en su web.