Narcos no Serán los Nuevos Empresarios: Olga Sánchez Cordero

La legalización del consumo, producción y comercialización de la mariguana no convertirá a los narcotraficantes mexicanos en nuevos empresarios de la industria del cannabis ni será una puerta a la impunidad de los delitos que han cometido al amparo de la prohibición, aseguraron Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal, senadores de Morena que ayer formalizaron ante el pleno del Senado su propuesta.

“Es parte de la discusión que tenemos. La característica, condición y ubicación de dónde tendrán y dónde estarán los que manejaban todo este tipo de sustancias prohibidas o de droga prohibida hasta ahora. Una vez que se legalice en qué condiciones quedarán; eso es parte de lo que vamos a discutir, (pero) no se va a convertir en una puerta de impunidad a las grandes mafias o a los grandes capos”, explicó Ricardo Monreal.

A pregunta expresa, Sánchez Cordero dijo que “no están contemplados los grandes empresarios, está circunscrita a cooperativas que están de 150 máximo de socios y que pueden solicitar y obtener la licencia por parte del Estado. El Estado y este instituto seguramente vigilará quiénes son los integrantes de estas sociedades cooperativas.

“Los que no estén bajo la reglamentación, la regulación y control por parte del Estado, seguirán siendo criminales y seguirán siendo castigados penalmente”, dijo.

Momentos antes, desde la tribuna, Sánchez Cordero explicó los detalles de la iniciativa para crear la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis.

“La presente iniciativa busca encontrar un equilibrio y terminar de una vez por todas con la guerra que nos mantiene en este estado de violencia. No queremos más muertos, sin importar que sean policías, militares, narcotraficantes. No queremos más víctimas colaterales, no queremos familias enlutadas”, dijo Olga Sánchez Cordero desde la tribuna.

Ante la polémica desatada por la decisión de Morena de apostar por la legalización de la mariguana, el Senado acordó abrir a debate público la propuesta de Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, que ayer comenzó su proceso legislativo.

De acuerdo con Olga Sánchez Cordero, autora de la iniciativa, el propósito es que todos los sectores interesados participen, que se escuchen las voces, pero con el objetivo de permitir su legalización.

Ayer, el pleno del Senado abrió el proceso legislativo de la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, al turnarla a las comisiones unidas de Salud, Seguridad Pública y Estudios Legislativos Segunda, lo que implica que todo el desarrollo de la aprobación estará en manos de Morena, porque las tres comisiones están presididas por sus militantes.

La Comisión de Salud es encabezada por Miguel Ángel Navarro; la de Seguridad Pública por Lucía Trasviña y la de Estudios Legislativos Segunda por Ana Lilia Rivera. Ellos tres tendrán el control de las consultas que se realicen y de la elaboración del dictamen que dará forma a esta nueva legislación.

“Yo les he pedido a mis compañeros y a mis colegas, senadoras y senadores, que éste es un proyecto, pero que puede enriquecerse. Ya por lo pronto me han dicho que quieren que, además de la sanción penal tratándose de menores, quede expresamente que en todo momento se respetará el interés superior de los menores. Bienvenidos todos los comentarios, no solamente de mis compañeros sino de nuestra población en general”, dijo Sánchez Cordero.

Ricardo Monreal, coautor de la iniciativa, precisó que la consulta será organizada por las comisiones y podrá ser vía electrónica o presencial, pero la idea es procesarla antes de que termine el año.