NASA Invita a que Envíes tu Nombre Para Misión al sol

La NASA invitó a las personas a mandar sus nombres vía Internet para que sean colocados en un microchip a bordo de su próxima misión Parker Solar Probe, la cual viajará a través de la atmósfera del Sol y será lanzada este verano.

La sonda espacial transitará a una región nunca antes explorada por la humanidad, para responder las preguntas que los científicos han tratado de resolver durante más de seis décadas, dijo el administrador asociado de la Dirección de Misión Científica en la sede de la NASA en Washington, Thomas Zurbuchen.

De acuerdo con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la misión revolucionará la comprensión del sol, donde las condiciones cambiantes pueden extenderse al sistema solar, con efectos a la Tierra y otros mundos.

La nave espacial es del tamaño de un automóvil pequeño, viajará de forma directa la atmósfera del Sol y orbitará a cuatro millones de millas de la superficie.

La misión tendrá como objetivo rastrear cómo la energía y calor se mueven a través de la corona solar y explorar qué acelera el viento solar y partículas energéticas solares.

Para el desarrollo del proyecto, la nave y los instrumentos estarán protegidos del calor del Sol por un escudo compuesto de carbono de 4.5 pulgadas de espesor, que deberá resistir las temperaturas del exterior.

“Parker Solar Probe es, literalmente, la misión más rápida, más calurosa y, para mí, más cool, bajo el Sol. Esta increíble nave espacial revelará tanto acerca de nuestra estrella y cómo funciona, que no hemos sido capaces de entender”, comentó el científico del proyecto, Nicola Fox.

La agencia espacial estadunidense precisó que la fecha límite para recibir los nombres será hasta el próximo 27 de abril, en la página de internet de la NASA.

Get the hottest ticket of the summer: Send your name to touch Sun with @NASASun's Parker #SolarProbe spacecraft! Launching this summer, join us on humanity's 1st mission to "touch" a star, @WilliamShatner is! Details on adding your name to the microchip: https://t.co/o12bZD9BR2 pic.twitter.com/7qn1D1f2Oa

— NASA (@NASA) March 6, 2018