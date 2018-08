NASA Presenta a Astronautas Para Vuelos Comerciales al Espacio

La NASA dio a conocer este viernes los nombres de los nueve astronautas que integraran las tripulaciones de los primeros vuelos que se efectuarán desde suelo estadounidense en naves comerciales, fabricadas por compañías privadas, hacia y desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

Los astronautas volarán en naves espaciales desarrolladas por las compañías SpaceX y Boeing, que están bajo contrato de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) para proporcionar servicio de abastecimiento a la EEI.

“Hoy, los sueños de nuestro país de mayores logros en el espacio están a nuestro alcance”, destacó el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, al presentar a los nuevos astronautas, siete hombres y dos mujeres, en rueda de prensa en el Centro Espacial Johnson, en Texas.

A big hello from all nine of our @Commercial_Crew astronauts! Learn more about their missions to fly on @BoeingSpace & @SpaceX spacecraft and how this will return human launches to American soil for the first time since 2011: https://t.co/9yrKIbvG6r pic.twitter.com/RVM4tK9cKo

