Niñas y Niños de Michoacán Representarán a México en Festival Mundial de Robótica

Tras resultar ganadores en la fase nacional, niñas y niños michoacanos de seis y siete años de edad obtuvieron el pase para representar a México en Festival Mundial de Robótica “World Festival”, que se realizará del 18 al 21 de abril en Estados Unidos.

En conferencia de prensa el director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), José Luis Montañez Espinosa; el director de Robótica Obsidiana, Gilberto Mejía Romero, y la directora del Instituto Piaget, Elsa Susana Domínguez Caballero, dieron a conocer los nombres de las y los pequeños ganadores que participaron en la etapa nacional del foro denominado “First Lego League Jr.”.

Detallaron que el grupo triunfador se integra por Elisa Dueñas Alipio, Mayra Ilid González Piñón, Marlen Equihua Contreras, Antar Emilio Jalí Esquivel, Hugo Santiago Rangel y Elí Roberto García.

Destacaron que trabajan en conjunto en la búsqueda de patrocinios para apoyar la participación de las y los alumnos en la siguiente fase, e hicieron énfasis en la importancia que tiene el triunfo a nivel nacional, pues ahora el grupo de niños y niñas representará a México entre los más de 40 países inscritos para la etapa mundial “World Festival”.

Informaron que el modelo “First Lego League Jr.” es un programa que busca impulsar el interés de los niños y niñas por las disciplinas académicas relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que a la fecha ha reunido a más de 44 mil participantes en sus diversas ediciones a nivel mundial.

Respecto a la fase nacional, señalaron que las y los niños se prepararon durante tres meses para contender en la categoría “First Lego League Jr” del Concurso Nacional “For Inspiration and Recognition of Science and Technology”, que reunió a más de 131 niñas y 202 niños.

La competencia que ganaron consistió en la proposición de un modelo para solucionar problemas de la vida real y el tema de este año fue “Aqua Adventure”, con el reto de proponer mejoras para el aprovechamiento del agua y su ciclo.

Los michoacanos y michoacanas ofrecieron un diseño a base de piezas y motores de Lego, que presentaron junto con un cartel explicativo sobre su experiencia y los conocimientos adquiridos con el reto.

Puntualizaron que más allá de esta oportunidad, se trata de un espacio para aprender y conocer a otros equipos a través de la convivencia.