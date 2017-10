No Estoy tan Frustrado Como Para Renunciar: Kelly

John Kelly, jefe del Gabinete de Donald Trump, buscó disipar los rumores sobre su presunta frustración con su empleo en la Casa Blanca, este jueves en rueda de prensa.

“Lo leo todo el tiempo de manera consistente, (pero) no voy a renunciar hoy”, declaró. “No creo que me despidan hoy, no estoy tan frustrado en este trabajo como para pensar en irme”.

“En mi opinión te diría que este es el trabajo más duro que he tenido, el trabajo más importante que he tenido”, añadió.

Kelly bromeó sobre que ser nombrado responsable del funcionamiento de la Casa Blanca no es el mejor trabajo que ha tenido. Ese título pertenece cuando sirvió como Marine en las fuerzas armadas.

Y en cuanto a todas esas fotos en las que se ve frustrado, como en la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Kelly aclaró que solo fue un mal momento para captar la imagen.

“Ustedes con las cámaras siempre me atrapan cuando estoy muy concentrado”, dijo. “Parece que siempre estoy frustrado y enojado”.