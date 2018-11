Noé Castañón Toma Protesta Como Senador, Acusado de Violencia Familiar y Falsedad de Declaraciones

Frente a una barrera de senadoras que protestaron en su contra, Noé Castañón Rodríguez, acusado de violencia familiar por su exesposa, rindió protesta como senador de la República este martes en sesión del Pleno.

El legislador priista era el único de los 128 que no había rendido protesta, porque el presidente del Senado, Martí Batres, se había negado a llamarlo hasta concluyera su proceso judicial.

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Mesa Directiva convocarlo.

Castañón Rodríguez fue embestido como senador en presencia de su exesposa, Mayté López, quien desde la mañana llegó al recinto para solicitar apoyo de los legisladores, manifestar su inconformidad y temor por lo mismo, y buscar audiencia con su anterior pareja para llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos.

En una entrevista por la mañana expresó que el fuero constitucional le dará al priista más ventaja sobre la disputa legal que enfrenta por violencia familiar, lo que le podría impedir por seis años más ver a sus hijos.

“Él tiene, evidentemente, la ventaja legal y yo quedo en desventaja siendo una ciudadana normal, que me he estado apegando a la ley, y no me ha favorecido en nada, además de ser mujer”, dijo Mayté López.

Dijo que el senador todavía tiene procesos judiciales abiertos en su contra.

“Sí hay procesos pendientes aquí en la Ciudad de México, los únicos en los que el Tribunal de Chiapas metió mano fueron los de allá, dos que estaban allá, por violencia familiar por la forma en que me quitó a los niños”, explicó.

Cabe destacar que la toma de protesta de Castañón Rodríguez había sido programada como uno de los primeros puntos de la sesión que inició minutos después de las 11 de la mañana, pero el acto se prolongó debido a que se modificó la orden del día parar abrir el debate -discusión que duró seis horas- por el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Mientras Noé Castañón esperó varias horas para ser llamado por la Mesa Directiva, su exesposa permaneció en el Palco 1 del Salón del Pleno por más de seis horas en espera de ver sus hijos, “aunque sea de lejos”, como dijo en entrevista.

Por otra parte, minutos antes del acto, la senadora Martha Lucía Mícher reclamó que el Tribunal no resolviera desde el ámbito de la ética el juicio de protección de derechos políticos que el priista interpuso, para negarle el derecho constitucional de rendir protesta como senador.

“No es aceptable lo que estamos haciendo… tendremos aquí a un hombre que no representará los intereses de las mujeres, pero sí de la violencia en contra de ellas”, expresó.