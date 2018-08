Nueva Versión de RBD Apunto de Estrenarse

La telenovela mexicana Rebelde Way marcó una época importante en los amantes de las historias juveniles de la televisión, 14 años después el productor Pedro Damián presentó una nueva versión que se llamará LIKE, la cual contará con muchas similitudes a la producción anterior.

En las redes sociales se ha podido apreciar diversas imágenes del elenco que formará parte en esta nueva producción y está compuesto por los actores: Bernardo Flores, Santiago Achaga, Carlos Said, Víctor Manuel, Mauricio Abad, Eduardo Barquin y Flavio Nogueira.

Según el portal web pulimetro También se supo que alguno de los actores que pertenecieron a la original telenovela Rebelde como, Christian Chávez, quien interpretó a Giovannie, estará en Like pero esta vez le dará vida a un profesor.

Hasta los momentos no se sabe cuando será el estreno de esta nueva novela juvenil la cual se espera que sea todo un éxito.

A continuación las imágenes de los nuevos personajes de Like.