Nuevas Reglas en la NFL Para Temporada 2018

La National Football Leage (NFL) implementará nuevas reglas para cuidar más a los jugadores durante las patadas de salida, así como en el uso del casco.

Los cambios harán las patadas de salida más parecidas a las de despegue así como limitar las colisiones a toda velocidad.

Para el equipo que despeja las reglas serán las siguientes: cinco jugadores de cada lado del balón, mientras que la separación entre el ovoide y el equipo será de solamente una yarda (antes era de cinco y con impulso extra).

Para el equipo que recibe; solo ocho jugadores deberán estar en 15 yardas después delas 10 que los separa del balón, no se podrá bloquear a nadie en las primeras 15 yardas hasta que la pelota toque el suelo o que sea tocada por algún jugador.

Following today’s vote at the @NFL Spring League Meetings, here’s everything you need to know about the new kickoff rules for the upcoming 2018 season. The rule will be reevaluated next offseason. pic.twitter.com/YubLyMBR4g — NFL Football Operations (@NFLFootballOps) May 22, 2018

Here’s a summary of all the changes to the @NFL kickoff rule for 2018 — see how they compare to the previous rule. pic.twitter.com/4R4aK5sZwK — NFL Football Operations (@NFLFootballOps) May 22, 2018

También fue cambiada la regla del Uso del Casco para la nueva temporada: ahora será na falta si un jugador baja la cabeza para iniciar y hacer contacto con su casco contra un oponente.

How will the new @NFL Use of Helmet rule be enforced? Details below: pic.twitter.com/eerAo2lLG3 — NFL Football Operations (@NFLFootballOps) May 22, 2018