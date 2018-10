‘nunca Estoy Cerrado a Nada’; Vela no se Niega al América ni a Nadie

Ciudad de México –

A pesar de vivir una gran temporada en la MLS con los Angeles FC y de asegurar que por el momento no se ve en otro lado que no sea en el equipo de la MLS, el delantero mexicano Carlos Vela dijo que si en algún momento las Águilas del América u otro equipo se le acercara no se cerraría.

“Nunca he tenido contacto con alguien del América, ni me lo han ofrecido ni nada, pero nunca estoy cerrado a nada, no digo ‘yo no voy a jugar aquí’, yo creo que la vida te va llevando por caminos y circunstancias y hay que tomarlas de buena manera”, expresó el exdelantero de la Real Sociedad para la cadena ESPN, sellando que por el momento “no me veo en otro lado que no sea en Los Angeles”.

Hasta la Jornada 33, Vela suma 13 goles y 12 asistencias en la Temporada 2018 de la MLS, donde además el LAFC implantó un nuevo récord como el equipo que más puntos ha hecho en su primera temporada con 57 unidades, sumándole que está muy cerca de terminar como líder de la Conferencia Oeste para empezar así los Playoffs.

Por otro lado el romperredes de Cancún, Quintana Roo, dijo que su participación en la Selección Mexicana en un futuro, dependerá de su nivel y no del director técnico que llegue, luego de que el Tata Martino parece tener vía libre al no renovar con Atlanta United.

“No estoy en el mejor momento de mi carrera, estoy llegando a una edad que ya cuesta más trabajo; hay gente joven que viene muy bien”, dijo.

“Si mi nivel y mi futbol están bien y el DT decide, claro que podemos estar ahí”.

