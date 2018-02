Ofrece López Obrador Enviar Iniciativa al Congreso Para Cancelar “Fueros y Privilegios”

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que, “llegando, llegando la primera iniciativa que voy a enviar al Congreso es la cancelación de fueros y privilegios, no habrá fueros”.

Luego de la polémica abierta por la postulación de Morena del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, anuncio que ayer enfureció a la cúpula empresarial, el tabasqueño sostuvo hoy que “si va alguien pensando que va a tener fuero, que va a tener impunidad, no será así, porque no habrá fueros ni privilegios. Sólo podemos hacerlo nosotros. Porque ellos (PAN-PRI) representan la corrupción en nuestro país. Así de claro”.

Luego, volvió a arremeter contra sus contrincantes por la Presidencia, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, al reiterar que nadie que tenga antecedes penales o acusaciones de corrupción puede ser candidato, por lo que el PRI y el PAN deben pensar en cambiar a sus abanderados porque “hasta les va a ayudar”.

Así que recomendó que, Meade Kuribreña, de la coalición priista Todos por México, sea relevado por Aurelio Nuño Mayer, su actual coordinador de campaña, pese a “que también tiene sus cosas”.

En el caso de Por México al Frente, que incluye a PAN, PRD y MC, que encabeza Ricardo Anaya Cortés, sostuvo: “ya estoy recomendando que lo sustituya Diego (Fernández de Cevallos), es mejor maestro. Es más fino, o sea, ése ha hecho muchísimas cosas y todavía sigue de comentarista en un programa de radio y televisión”.

De visita en la entidad para sostener una reunión privada con su estructura electoral, el tabasqueño sostuvo: “Nosotros siempre hemos actuado con legalidad. Si alguien tiene un proceso judicial, si alguien ha cometido un delito, pues no puede ser defendido. El caso de Napoleón (Gómez Urrutia) no tiene ningún asunto pendiente. Repito, el gobierno de Canadá, y eso nos da mucha seguridad, le dio el asilo y la nacionalidad, y por supuesto que eso lo investigó”.

Además de hablar de “Napito”, López Obrador hizo referencia a la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, quien estuvo presa acusada de diversos delitos.

“Es víctima de la persecución del régimen, como fue el caso en su momento de (José Manuel) Mireles y de otros luchadores sociales. Y que no me pidan a mí, que he sido perseguido, acusado, me han desaforado, que yo no defienda a quienes son víctimas de la persecución del régimen”.

Luego recordó que alguna vez, siendo líder del movimiento social en Tabasco, lo acusaron de 11 delitos federales, “me metieron todo el Código Penal federal y giraron órdenes de aprehensión. Nada más que no se atrevieron porque todos eran fabricados. Me metieron todo el Código Penal. Ahora que veo lo de Nestora, que la acusan de no sé cuantas cosas, me acordé de mis tiempos de dirigente. Porque querían hacerme a un lado. ¿Qué fue el desafuero? Pues lo mismo”.

Enseguida entró al caso de sus contrincantes candidatos a la Presidencia de la República: “Ahora, si a esas vamos, pues que se investigue a todos. Ahora que ya se abrió el caso Anaya, que se vaya a fondo, no sólo por lavado de dinero. También por los moches. Y en eso también tiene mucho que decir Meade, que aclare cómo fue que entregaron el dinero en la campaña pasada y cómo fue que él envía la cuenta pública al Congreso, sabiendo que se habían cometido actos de corrupción”.

López Obrador recordó que en un tiempo Anaya y Meade “se agarraban de la mano, eran como hermanitos y ahora se pelean”. Los emplazó a hablar “de una vez sobre los moches, sobre la aprobación de partidas del presupuesto, cuando estaba Meade en Hacienda, qué hizo cuando estaba de diputado Anaya”.

También se burló de la actitud que ha tomado Anaya al cuestionar el gasolinazo y culpar a Meade, a sabiendas de que “Anaya estuvo a favor de la reforma energética y subió a decir que nos convenía tanto la reforma que iba a bajar el precio de las gasolinas. Entonces es como si no hubiese dicho eso, es ‘fresco’ completamente. No quiero usar otra palabra porque estoy en veda”.

Insistió en que Morena no acepta personas que tienen antecedentes penales ni denuncias de corrupción. “En el caso nuestro, no aceptamos a nadie que tenga antecedentes penales o acusaciones de corrupción.

“Por ejemplo, está el caso de… No, mejor no lo digo. No lo digo, estoy en veda. No lo digas, no lo digas. ¡Tranquilo Andrés Manuel!”, se dijo a sí mismo en medio de las risas de reporteros y demás personas presentes en un conocido hotel del norte de Cuernavaca.

En otros asuntos, López Obrador se congratuló del acuerdo alcanzado entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos sobre el mecanismo para dar a conocer los resultados lo más pronto posible el día de la elección.

“Es bueno que el INE haya llegado a un acuerdo para dar resultados y que no haya incertidumbre”. Pero aseguró que la coalición que encabeza está trabajando para evitar un fraude electoral.

“Les vamos a hacer la ‘Cuauhtemiña’, se les va a aplicar, aquí en Morelos y en todo el país. Es una jugada que hizo famosa Cuauhtémoc Blanco, la ‘Cuauhtemiña’, eso es lo que vamos a aplicarles a los mapaches electorales y les vamos a ganar, aquí en Morelos y en todo el país”, sostuvo sonriente.

Luego señaló que Tatiana Clouthier se equivoca al decir que van a ganar por ocho puntos. “Tenemos que ganar, como dicen en el beisbol, por paliza, o en el futbol, tiene que ser goliza, para que no haya problema con los árbitros o los ampáyeres. Que no haya ninguna posibilidad de fraude. Que no haya cuchillo, como dicen en el beisbol”. Dijo que en su movimiento no hay intolerancia y que hay inclusión, por lo que existe el espacio para el desacuerdo.

“En ese caso no coincido con Tatiana, no habrá una diferencia de ocho votos a mi favor, estamos muy bien, serán arriba de 15 puntos de diferencia el día de la elección. Lo que sí se puede asegurar es que hasta en las encuestas cuchareadas estamos arriba. Nadie se ha atrevido, a pesar del cuchareo, a darnos el segundo lugar. Una televisora, ayer lo dije, nos pone en primer lugar, muy arriba y se disputan el segundo lugar los otros candidatos, Meade y Anaya”, aclaró.

A la pregunta de qué piensa sobre las sospechas de que Graco Ramírez prepara en Morelos una “elección de Estado”, López Obrador se negó a opinar: “No, no, no, no. Yo no me peleo. No voy a hablar. Mira (dijo haciendo la V de la victoria con la mano), amor y paz. Amor y paz. No vine a pelarme, es amor y paz. Ni con (Carlos) Salinas (de Gortari); tuve que mencionar lo de Diego (Fernández de Cevallos) y, este, lo retiro, retiro lo de Diego. Ya. No es nota”, concluyó.