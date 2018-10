Participa Semigrante en Primera Celebración de Noche de Muertos en EU

• Con el reencuentro de 77 Palomas Mensajeras y la participación de 15 comunidades indígenas, se llevará a cabo el 27 de octubre en California, el evento principal de este año

Morelia, Michoacán, a 22 de octubre de 2018.- En el marco de la estrategia de colaboración que el gobierno de Michoacán mantiene con comunidades migrantes purépechas, para el fortalecimiento de su cultura y tradiciones en Estados Unidos, el titular de la Secretaría del Migrante, José Luís Gutiérrez Pérez, participó en la primera Celebración de Noche de Muertos de este año, misma que se llevó a cabo en Compton, California, bajo la coordinación del club “Hoy por ti, mañana por mí”, integrado por habitantes originarios de Charapan.

Durante el evento que reunió a cientos de personas de todas las edades, se ofreció una degustación de comida tradicional, como pozole, enchiladas, buñuelos, atole y tamales, entre otros antojitos mexicanos; ahí, Gutiérrez Pérez destacó que durante la administración del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se han redoblado esfuerzos enfocados a generar políticas públicas que permitan otorgar a los connacionales y sus familias una buena calidad de vida, con la inclusión siempre de quienes viven en la entidad y los que radican en Estados Unidos.

Refirió que el estado tiene definida una estrategia de colaboración con las comunidades migrantes purépechas, y que desde el gobierno “apoyamos al fortalecimiento de su cultura y tradiciones en Estados Unidos y todas sus actividades son en coordinación con ellos, con el único afán de reforzar la identidad Michoacana; los migrantes son parte de Michoacán, tenemos más de cuatro millones y yo creo que cualquier política pública que busquemos que sea exitosa, tiene que tomar en cuenta a los connacionales radicados en Estados Unidos”, recalcó José Luís Gutiérrez.

La tradición que por generaciones se ha heredado en las comunidades indígenas de Michoacán se trasladó a California con decenas de altares que fueron montados con cada uno de los elementos que permite, según la creencia, disfrutar a las almas de lo que más les gustaba en vida.

Para Bertha Carrillo Ruiz, quien salió de Charapan cuando apenas tenía once años de edad, fue una experiencia inigualable el montar su propio altar con las fotos de sus familiares fallecidos y las cosas que a ellos más les gustaban.

“Un orgullo muy grande porque de chiquita no estuve en Charapan, a los once años me vine y no lo disfruté como debía de ser la tradición de un altar, las tradiciones en Charapan son diferentes a las de aquí, pero es bastante satisfactorio poder enseñarles mi familia a todos los habitantes de Charapan”, destacó visiblemente emocionada al replicar en otro país la traición de su pueblo natal.

Con este evento dieron inicio las celebraciones de Noche de Muertos en Estados Unidos, mismas que se han incrementado exponencialmente en varias ciudades del vecino país y entre las que se enmarca la que se realizará el próximo 27 de octubre en Santa Ana, California, con la participación de 15 comunidades purépechas, la cual permitirá el reencuentro de 77 Palomas Mensajeras provenientes de pueblos originarios, en un evento que contará con música tradicional, muestra gastronómica, exposición pictórica, danza y artesanías.