Patrones no Podrán Descontar Salario si Trabajador Faltó por Sismo

Los trabajadores que resultaron afectados por los sismos en el país deben notificar al patrón su ausencia de fuerza mayor y acreditarla con evidencias, a fin de garantizar el pago de su salario y ante cualquier conflicto laboral, recomendó la procuradora federal de la Defensa del Trabajo, Aurora Cervantes Martínez.

La funcionaria de este organismo desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, consideró importante que, tanto trabajadores como patrones afectados por los temblores del 7 y del 19 de septiembre, den cumplimiento estricto a las obligaciones previstas por la ley, para evitar que las relaciones de trabajo se vean afectadas por incumplimiento imputable a alguno de ellos.

“Los patrones tienen la obligación de pagar el salario, de no suspender la paga y, por supuesto, de no afectar a los trabajadores de ninguna forma, siempre que ellos acrediten avisando oportunamente que tienen una causa justificada y que por esa causa justificada no van a poder asistir a sus centros de labores”, agregó.

Indicó que lo importante es que, para no incurrir en alguna de las causales de incumplimiento de obligaciones de trabajadores, ellos avisen oportunamente a sus patrones la situación que está viviendo”.

La titular de la Profedet explicó que, cuando son imputables las causas al trabajador, el patrón no tiene otra obligación más que entregar los montos correspondientes por alcances legales, es decir, las partes proporcionales de sus prestaciones.

Por su lado, cuando es causa imputable al patrón se considera despido injustificado y el trabajador tiene derecho a demandar su reinstalación o indemnización correspondiente, mencionó.

Hizo notar que según los artículos 427, fracción I, y 434, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, existen supuestos en los que la relación laboral puede suspenderse o terminar por causas ajenas a cualquiera de las partes.