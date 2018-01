Peligrosos los Árboles de la Cedrera

Debido a que por años no se les dio mantenimiento a los árboles de La Cedrera resultan ya peligrosos, sobre todo cuando llueve con intensidad, como, durante la madrugada del pasado jueves, informó el director de Parques y Jardines, Edgar Sarabia Naranjo.

El funcionario habló del tema, ya que varias personas reportaron que estaban talando los árboles de ese predio, que está bajo la custodia municipal, aunque esta reportera no observó ningún corte de árboles, sino de ramas.

En torno a esta situación, Sarabia Naranjo explicó que se están aplicando un programa de podas preventivas y en algunos casos se va a “realizar un levantamiento de copas y un clareo”, a fin de que en esa área haya un poco más de visibilidad, tocando el tema de seguridad”.

Indicó que además “hace poco hicimos una faena, durante la cual chaponeamos y la Dirección Municipal de Alumbrado Público ha estado colocando algunos postes. Se trata de un trabajo en conjunto, pero más que nada de prevención”.

“Se hicieron podas de rejuvenecimiento y se ha programado el derribo de un fresno que está totalmente seco y que se está inclinando hacia la acera del paseo Lázaro Cárdenas. Son trabajos totalmente preventivos y no se ha hecho ningún derribo”.

Agregó Edgar Sarabia que en esa área “hay árboles bastante grandes y frondosos, que incluso estaba ladeados, a los cuales se sometió a la poda de rejuvenecimiento” y precisó que “hasta el momento llevamos tres árboles, que están pegados al paseo”.

En algunos casos “nada más se les va a levantar la copa, para lograr más visibilidad y seguridad, ya que con las actuales lluvias pueden llegar a ser riesgosos”.

Precisamente sobre la lluvia de la madrugada del jueves, informó que se suscitó un desgajamiento de rama en el paseo Lázaro Cárdenas y también el desplome de una casuarina, en el libramiento Oriente, en la zona de la colonia Sol Naciente.

Ahí el árbol colapsó con todo y raíz, afectando al jardín de niños Arquímedes, por lo que los infantes fueron desalojados y recibieron sus clases en la zona de Primaria de este colegio, recordó el entrevistado.